Не спешите выбрасывать черствый хлеб - из него получатся незабываемые оладьи

Интересное и необычное блюдо

Хлеб – неотъемлемый продукт на столе во многих странах. Его можно кушать с любым первым блюдом, а можно приготовить быструю и сытную закуску.

Однако что делать, если хлеб зачерствел? Только не выбрасывайте его — из хлеба можно приготовить вкусное блюдо с сыром polpette di pane. По форме это небольшие оладьи, иногда шарики во фритюре, которые можно подавать и на завтрак, и на фуршет. Сегодня мы приготовим оладьи по рецепту Shuba.life. Ингредиенты блюда можно менять на свой вкус — например, можно добавить больше перца или заменить пармезан другим сыром.

Как приготовить оладьи из черствого хлеба

Ингредиенты на 6 порций:

хлеб – 120 г;

пармезан тертый – 70 г;

яйца куриные – 4 шт.;

петрушка – 2 ст. л.;

чеснок, зубчики – 1 шт.;

перец черный молотый – по вкусу;

масло подсолнечное рафинированное.

Способ приготовления:

Раскрошите черствый хлеб на куски и замочите в холодной воде на 10-15 минут. Отожмите воду и переложите в миску. Добавьте все ингредиенты, кроме растительного масла, и хорошо перемешайте. Солите осторожно — сыр достаточно соленый. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте подсолнечное масло и выложите первую партию оладий. Обжаривайте 3-4 минуты до золотисто-коричневого цвета, осторожно переворачивая один раз или дважды. Если оладьи жарятся быстро, убавьте огонь. Выложите оладьи на тарелку, застеленную салфетками, чтобы они впитали лишнее масло. Кушайте и наслаждайтесь.

А если есть хлеб и фарш, то можно приготовить горячие бутерброды в духовке. Когда нет времени готовить, они здорово вас выручат.