Разлетится за минуту еще горячей: рецепт непревзойденной закуски из грибов

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Грибы — это настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые необходимы нашему организму. Из грибов можно приготовить невероятное количество самых разных блюд.

Сегодня мы предлагаем вкусную постную закуску из грибов по рецепту "Главред". Все, что нужно для них — это немного продуктов и вашего времени. При желании в рецепт можно добавить ветчину или куриное филе.

Как приготовить закуску из грибов

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто — 1 лист;

грибы (шампиньоны) — 300 гр;

лук — 1 шт;

морковка — 1 шт;

сухое вино — 1 рюмка;

чеснок — по вкусу;

укроп.

Способ приготовления:

Лук и морковь помыть, почистить. Лук мелко порезать. На крупной терке натереть морковь. Сковороду разогреть, влить немного оливкового масла и обжарить лук, добавить морковь и продолжать тушить. Чеснок почистить и измельчить. Добавить к луку и морковке. Шампиньоны почистить и мелко порезать, отправить в сковороду и немного добавить огонь. Обжарить грибы до готовности и в самом конце влить вино. Тушить овощи с грибами необходимо 5 минут. Слоеное тесто необходимо предварительно разморозить. Из 1 листа следует вырезать небольшие кружочки стаканом или кружкой, переложить в силиконовые формочки и добавить всю начинку. Края слоеного теста необходимо защепить так, чтобы получилась красивая корзиночка. Их необходимо выпекать при 180 градусах 10 минут.

Кстати, из грибов можно приготовить непревзойденный суп-пюре. Блюдо настолько вкусное, что вы будете готовить его снова и снова.