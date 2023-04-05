Рогалики на минералке за пять минут: копеечный рецепт на все случаи жизни
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Простой рецепт постного печенья
Продолжается большой пост, а значит, самое время для постной выпечки. Если вы уже пробовали готовить печенье по рецепту бабушки, настал черед рогаликов с повидлом.
"На ПЕНСИИ" поделились рецептом рогаликов, для которых не нужна ни сода, ни разрыхлитель, ни дрожжи. Тесто для них быстро и просто готовится.
Ингредиенты:
- минеральная газировка – 200 мл;
- подсолнечное масло – 200 мл;
- мука – 3 стакана;
- повидло – 200 г;
- сахарная пудра – 200 р.
Способ приготовления:
- Смешиваем воду, растительное масло и муку. Замешиваем эластичное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике. В настоящее время можно заниматься своими делами — тесто не требует внимания.
- Достаем его из холодильника и делим на части. Каждую тонко раскатываем, придавая форму круга. Разрезаем тесто на сегменты (треугольники).
- На более широкую сторону каждого треугольничка кладем начинку и формируем рогалики. Выкладываем на противень.
- Рогалики выпекаются при температуре 190 градусов в течение 25-30 минут до румяного цвета.
Готовые рогалики посыпаем сахарной пудрой. Они получаются хрустящими и аппетитными. Заварите к ним имбирный чай – чтобы поддержать иммунитет в эти последние весенние холода.