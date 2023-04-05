Рогалики на минералке за пять минут: копеечный рецепт на все случаи жизни

Простой рецепт постного печенья

Продолжается большой пост, а значит, самое время для постной выпечки. Если вы уже пробовали готовить печенье по рецепту бабушки, настал черед рогаликов с повидлом.

"На ПЕНСИИ" поделились рецептом рогаликов, для которых не нужна ни сода, ни разрыхлитель, ни дрожжи. Тесто для них быстро и просто готовится.

Ингредиенты:

минеральная газировка – 200 мл;

подсолнечное масло – 200 мл;

мука – 3 стакана;

повидло – 200 г;

сахарная пудра – 200 р.

Способ приготовления:

Смешиваем воду, растительное масло и муку. Замешиваем эластичное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем на 30 минут в холодильнике. В настоящее время можно заниматься своими делами — тесто не требует внимания. Достаем его из холодильника и делим на части. Каждую тонко раскатываем, придавая форму круга. Разрезаем тесто на сегменты (треугольники). На более широкую сторону каждого треугольничка кладем начинку и формируем рогалики. Выкладываем на противень. Рогалики выпекаются при температуре 190 градусов в течение 25-30 минут до румяного цвета.

Готовые рогалики посыпаем сахарной пудрой. Они получаются хрустящими и аппетитными. Заварите к ним имбирный чай – чтобы поддержать иммунитет в эти последние весенние холода.