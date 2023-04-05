Пасхальная пасочка, которой позавидуют соседи: лучший рецепт

Проверенный рецепт паски

В канун Пасхи многие хозяйки ищут идеальный рецепт паски. Кто-то пользуется секретами прошлых поколений, но что точно необходимо – это проверенный рецепт.

И именно таким рецептом поделились на портале the Lime. С ним паска точно удастся. Из количества ингредиентов получится одна средняя пасочка или две небольших.

Ингредиенты:

мука — 250 г

сахар — 80 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

желтки – 4 шт.

молоко — 100 мл

мед — 15 г

сухие дрожжи — 12-14 г

сливочное масло — 100 г

цедра 1 апельсина

изюм

Способ приготовления:

Предварительно выставляем яйца – они должны быть комнатной температуры. В глубокой миске просеиваем муку через сито. Отделяем желтки от белков. Немного подогреваем молоко – до 30-40°С. На водяной бане или в микроволновке растапливаем сливочное масло. Соединяем все сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ванильный сахар и сухие дрожжи. В другой посуде смешиваем желтки с теплым молоком, медом, растопленным сливочным маслом. Все тщательно перемешиваем. Поэтапно всыпаем сухую часть в жидкую, перемешивая. Замешиваем тесто и добавляем цедру апельсина. Тесто накрываем полотенцем и ставим на 2 часа в теплое тихое место. Если дома холодно, можно включить духовку на 30-40°С и поставить его туда. Изюм на 10-15 минут заливаем крутым кипятком, сливаем воду и выкладываем ягодки сушиться на бумажные полотенца. Их следует вмешать в уже поднявшееся тесто. Тесто выкладываем в смазанную жиром или сливочным маслом форму для выпечки и снова ставим в тепло. Когда тесто увеличится в размерах, ставим в разогретую до 160° духовку. Время выпекания – 25-35 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.

Чтобы без проблем достать паску из формы, дайте ей немного остыть. Украшать паски глазурью следует только после того, как они полностью остыли. Кстати, глазурь можно сделать очень быстро из трех ингредиентов.