Если нет подсолнечного масла: хитрые способы приготовить яичницу

Яичница получается очень нежной и вкусной

Сложно представить свою жизнь без яиц в том или ином виде. Кто-то предпочитает пышный омлет, а кто-то любит больше обычную яичницу.

Вот последним и придется по душе полезная версия этого блюда, которой делится Ukr.Media.Все дело в том, что для его приготовления не понадобится ни капли растительного масла.

Как приготовить яичницу без подсолнечного масла

Самое первое, что нам нужно сделать — хорошо раскалить сухую сковороду. Когда она нагреется, необходимо застелить пекарскую бумагу и осторожно разбить на сковородку яйца. Через пару минут вы заметите, что белок побелел — значит, яичница готова.

Переложите яичницу прямо с бумагой на тарелку. Теперь ваша основная задача — наслаждаться любимой едой.

Есть еще один вариант приготовления яичницы без растительного масла. Для него вам понадобится парочка помидоров.

Томаты следует залить кипятком. Через минуту снимите с них кожицу. Нарежьте мякоть и переложите ее на сковороду.

Периодически перемешивая, продолжайте тушить помидоры, пока сок не испарится. Затем вбейте яйца, не нарушив желток. Две минуты — и яичница готова.

А если вы запечете яйца в слоеном тесте, близкие попросят добавки. Потрясающее блюдо полюбят все.