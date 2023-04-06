Приготовите на Пасху — будут просить каждый день: секретный рецепт нежнейшей творожной пасочки

Тесто получается очень нежным

Мы уже делились рецептами творожной паски без выпечки — как классической, так и кондитерской вариации торта "Три шоколада". Теперь рассказываем, как приготовить нежнейшую пасочку из творога в духовке.

По сути, это очень вкусная запеканка, которую можно готовить хоть каждый день — было бы желание. Если считаете нужным, клюкву в рецепте можно заменить изюмом, курагой или любыми другими сухофруктами, которые вам нравятся.

Ингредиенты:

Творог (чем жирнее – тем лучше) – 500 г

Яйца — 4 шт

Манная крупа — 40 г

Сливки или молоко – 100 мл

Сахар — 60-100 г

Щепотка соли

Ванильный экстракт

Кукурузный крахмал – 1 ч л

Сушеная клюква – по вкусу

Способ приготовления:

Клюкву (или изюм) заливаем на 5 минут горячей водой. Затем воду сливаем через дуршлаг. Оставляем сохнуть на бумажной салфетке. Манную крупу заливаем горячими сливками/молоком. В это время перебиваем творог блендером или протираем через сито. Также можно тщательно промять прессом для картофеля, так масса тоже получается однородной. Протертый творог смешиваем с яичными желтками, набухшей в сливках манкой, ванильным экстрактом и крахмалом. К стойким пикам взбиваем яичные белки с сахаром и щепоткой соли. Осторожно (лопаткой, поднимая массу в емкости снизу-вверх) вводим белковую массу в творожную, добавляем уже сухие ягоды. Перекладываем тесто в форму и сразу ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки в среднем 40-50 минут. Готовность проверяем спичкой.

Этот десерт выходит очень нежным и вкусным. Готовый творожник украшаем ягодным джемом, листиком базилика, шоколадом или глазурью. Но даже если просто присыпать сахарной пудрой, будет все равно вкусно. А если вы еще не определились, какую паску будете печь, вам точно пригодится этот проверенный рецепт.