Приготовите на Пасху — будут просить каждый день: секретный рецепт нежнейшей творожной пасочки
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Тесто получается очень нежным
Мы уже делились рецептами творожной паски без выпечки — как классической, так и кондитерской вариации торта "Три шоколада". Теперь рассказываем, как приготовить нежнейшую пасочку из творога в духовке.
По сути, это очень вкусная запеканка, которую можно готовить хоть каждый день — было бы желание. Если считаете нужным, клюкву в рецепте можно заменить изюмом, курагой или любыми другими сухофруктами, которые вам нравятся.
Ингредиенты:
- Творог (чем жирнее – тем лучше) – 500 г
- Яйца — 4 шт
- Манная крупа — 40 г
- Сливки или молоко – 100 мл
- Сахар — 60-100 г
- Щепотка соли
- Ванильный экстракт
- Кукурузный крахмал – 1 ч л
- Сушеная клюква – по вкусу
Способ приготовления:
- Клюкву (или изюм) заливаем на 5 минут горячей водой. Затем воду сливаем через дуршлаг. Оставляем сохнуть на бумажной салфетке.
- Манную крупу заливаем горячими сливками/молоком. В это время перебиваем творог блендером или протираем через сито. Также можно тщательно промять прессом для картофеля, так масса тоже получается однородной.
- Протертый творог смешиваем с яичными желтками, набухшей в сливках манкой, ванильным экстрактом и крахмалом.
- К стойким пикам взбиваем яичные белки с сахаром и щепоткой соли. Осторожно (лопаткой, поднимая массу в емкости снизу-вверх) вводим белковую массу в творожную, добавляем уже сухие ягоды.
- Перекладываем тесто в форму и сразу ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Время выпечки в среднем 40-50 минут. Готовность проверяем спичкой.
Этот десерт выходит очень нежным и вкусным. Готовый творожник украшаем ягодным джемом, листиком базилика, шоколадом или глазурью. Но даже если просто присыпать сахарной пудрой, будет все равно вкусно. А если вы еще не определились, какую паску будете печь, вам точно пригодится этот проверенный рецепт.