Вкуснее и дешевле магазинной: как вкусно запечь буженину к Пасхе
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Вкусное блюдо с минимумом возни
Скоро христиане будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху. Традиционно на каждом праздничном столе появятся главные продукты — паски и крашеные яйца.
Однако не только эти продукты будут радовать наш глаз и желудок. Одним из главных пасхальных угощений является запеченная буженина. UAportal поделился с нами рецептом потрясающей буженины — она точно придется по вкусу вам и вашим гостям.
Как запечь буженину на Пасху
Ингредиенты:
- окорок свиной – 1 кг;
- чеснок – 10 зубчиков;
- горчица – 3 ч. л;
- розмарин сухой – 1 ч. л;
- паприка – 0,5 ч. л;
- специи сухие – 0,5 ч. л;
- перец черный молотый – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешиваем в большой миске все специи.
- Чеснок необходимо почистить и порезать.
- Свинину промываем под проточной водой, убираем лишнюю влагу бумажными полотенцами. Затем на надкостнице нужно сделать глубокие проколы и вставить в них порезанный чеснок.
- Поверхность мяса обильно натираем смесью специй, заворачиваем буженину в пленку и оставляем в холодильнике на 5-8 часов.
- Замаринованное мясо заворачиваем в фольгу и выкладываем на противень. Ставим в холодную духовку и затем включаем ее на температуру 180 градусов. Выпекаем полтора часа, после чего духовку выключаем и оставляем в ней мясо еще на 2 часа.
Кстати, на Пасху можно еще приготовить домашнюю колбасу. Тем более, это невероятно просто.