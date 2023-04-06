Вкуснее и дешевле магазинной: как вкусно запечь буженину к Пасхе

Вкусное блюдо с минимумом возни

Скоро христиане будут праздновать один из самых больших праздников – Пасху. Традиционно на каждом праздничном столе появятся главные продукты — паски и крашеные яйца.

Однако не только эти продукты будут радовать наш глаз и желудок. Одним из главных пасхальных угощений является запеченная буженина. UAportal поделился с нами рецептом потрясающей буженины — она точно придется по вкусу вам и вашим гостям.

Как запечь буженину на Пасху

Ингредиенты:

окорок свиной – 1 кг;

чеснок – 10 зубчиков;

горчица – 3 ч. л;

розмарин сухой – 1 ч. л;

паприка – 0,5 ч. л;

специи сухие – 0,5 ч. л;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Смешиваем в большой миске все специи. Чеснок необходимо почистить и порезать. Свинину промываем под проточной водой, убираем лишнюю влагу бумажными полотенцами. Затем на надкостнице нужно сделать глубокие проколы и вставить в них порезанный чеснок. Поверхность мяса обильно натираем смесью специй, заворачиваем буженину в пленку и оставляем в холодильнике на 5-8 часов. Замаринованное мясо заворачиваем в фольгу и выкладываем на противень. Ставим в холодную духовку и затем включаем ее на температуру 180 градусов. Выпекаем полтора часа, после чего духовку выключаем и оставляем в ней мясо еще на 2 часа.

Кстати, на Пасху можно еще приготовить домашнюю колбасу. Тем более, это невероятно просто.