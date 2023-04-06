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Нежное филе в духовке: соус, который подойдет к любой рыбе

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Этот способ подойдет любой рыбе
Этот способ подойдет любой рыбе. Фото shuba.life

Невероятная рыба в сливках

Рыба – хорошая альтернатива мясу и для семейного ужина, и на праздничный стол. Если вы готовили вкусную скумбрию в банке, то точно оцените этот способ приготовления рыбы.

На портале ProstoWay поделились рецептом вкусной рыбки. Нежное рыбное филе, запеченное в сливочно-сырном соусе, будет просто таять во рту.

Ингредиенты:

  • 150 г филе рыбы на ваш выбор
  • 150 г брокколи
  • соль, перец
  • 2 яйца
  • 200 г сливок (20%)
  • 50 г сыра

Способ приготовления:

  1. Филе рыбы моем, нарезаем, солим и перчим. Брокколи моем и делим на соцветия. Перемешиваем все в глубокой миске.
  2. В отдельной миске взбиваем яйца с солью, добавляем сливки и натертый сыр. Все перемешиваем.
  3. Рыбу и брокколи перекладываем в смазанную маслом форму и заливаем сливочно-яичным соусом.
  4. Накрываем форму крышкой или фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Блюдо готово, его можно подавать прямо в форме. Кстати, если вы купили для этого рецепта целую рыбу, есть несколько способов ее быстро почистить, не устроив при этом фейерверка из чешуи.

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#Рецепт #Рыба #Соус