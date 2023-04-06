Нежное филе в духовке: соус, который подойдет к любой рыбе
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Невероятная рыба в сливках
Рыба – хорошая альтернатива мясу и для семейного ужина, и на праздничный стол. Если вы готовили вкусную скумбрию в банке, то точно оцените этот способ приготовления рыбы.
На портале ProstoWay поделились рецептом вкусной рыбки. Нежное рыбное филе, запеченное в сливочно-сырном соусе, будет просто таять во рту.
Ингредиенты:
- 150 г филе рыбы на ваш выбор
- 150 г брокколи
- соль, перец
- 2 яйца
- 200 г сливок (20%)
- 50 г сыра
Способ приготовления:
- Филе рыбы моем, нарезаем, солим и перчим. Брокколи моем и делим на соцветия. Перемешиваем все в глубокой миске.
- В отдельной миске взбиваем яйца с солью, добавляем сливки и натертый сыр. Все перемешиваем.
- Рыбу и брокколи перекладываем в смазанную маслом форму и заливаем сливочно-яичным соусом.
- Накрываем форму крышкой или фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
Блюдо готово, его можно подавать прямо в форме. Кстати, если вы купили для этого рецепта целую рыбу, есть несколько способов ее быстро почистить, не устроив при этом фейерверка из чешуи.