Нежное филе в духовке: соус, который подойдет к любой рыбе

Невероятная рыба в сливках

Рыба – хорошая альтернатива мясу и для семейного ужина, и на праздничный стол. Если вы готовили вкусную скумбрию в банке, то точно оцените этот способ приготовления рыбы.

На портале ProstoWay поделились рецептом вкусной рыбки. Нежное рыбное филе, запеченное в сливочно-сырном соусе, будет просто таять во рту.

Ингредиенты:

150 г филе рыбы на ваш выбор

150 г брокколи

соль, перец

2 яйца

200 г сливок (20%)

50 г сыра

Способ приготовления:

Филе рыбы моем, нарезаем, солим и перчим. Брокколи моем и делим на соцветия. Перемешиваем все в глубокой миске. В отдельной миске взбиваем яйца с солью, добавляем сливки и натертый сыр. Все перемешиваем. Рыбу и брокколи перекладываем в смазанную маслом форму и заливаем сливочно-яичным соусом. Накрываем форму крышкой или фольгой и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.

Блюдо готово, его можно подавать прямо в форме. Кстати, если вы купили для этого рецепта целую рыбу, есть несколько способов ее быстро почистить, не устроив при этом фейерверка из чешуи.