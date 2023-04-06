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Невероятно красиво и вкусно: котлеты с секретом на праздник

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Эффектное блюдо
Эффектное блюдо. Фото 1000.menu

Блюдо для праздничного стола

Предлагаем приготовить яркое и оригинальное мясное блюдо для праздничного стола. Эти котлеты с целым яйцом выручат, если обычное запеченное мясо уже надоело.

Блюдо настолько эффектно, что сразу привлекает внимание всех гостей. Но готовится просто, пишут на 1000.menu.

Ингредиенты:

  • Фарш из свинины — 500 г
  • Куриный фарш — 300 г
  • Батон — 150 г
  • Молоко — 1 ст.
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйца — 10 шт
  • Растительное масло — 50 мл
  • Панировочные сухари — 0.5 ст.
  • Соль, перец, любимые специи для мяса

Способ приготовления:

  • Предварительно отварите и очистите яйца. Залейте молоком батон. Мелко нарежьте лук.
  • Когда батон пропитается молоком, немного отожмите его и разомните.
  • Мясо с луком и батоном хорошо смешайте, добавьте специи. Массу можно немного отбить о дно миски – так выйдут пузырьки воздуха.
  • Разделите фарш на 10 порций. Мокрыми руками сформируйте из каждой лепешку и выложите вареное яйцо. Запечатайте яйцо в фарше.
  • Вышедшие таким образом большие котлеты обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на масле на небольшом огне по 3-4 минуты со всех сторон.
  • Если вы переживаете, что фарш не пропекся, сложите котлетки в форму и поставьте в горячую духовку еще на 20 минут.

Такие котлеты подаются горячими и моментально обращают на себя внимание. Еще один подобный, но не столь порционный рецепт на праздничный стол — рулет "Павлиний глаз".

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#Рецепт #Домашний рецепт #Котлеты