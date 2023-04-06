Невероятно красиво и вкусно: котлеты с секретом на праздник
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Блюдо для праздничного стола
Предлагаем приготовить яркое и оригинальное мясное блюдо для праздничного стола. Эти котлеты с целым яйцом выручат, если обычное запеченное мясо уже надоело.
Блюдо настолько эффектно, что сразу привлекает внимание всех гостей. Но готовится просто, пишут на 1000.menu.
Ингредиенты:
- Фарш из свинины — 500 г
- Куриный фарш — 300 г
- Батон — 150 г
- Молоко — 1 ст.
- Лук — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйца — 10 шт
- Растительное масло — 50 мл
- Панировочные сухари — 0.5 ст.
- Соль, перец, любимые специи для мяса
Способ приготовления:
- Предварительно отварите и очистите яйца. Залейте молоком батон. Мелко нарежьте лук.
- Когда батон пропитается молоком, немного отожмите его и разомните.
- Мясо с луком и батоном хорошо смешайте, добавьте специи. Массу можно немного отбить о дно миски – так выйдут пузырьки воздуха.
- Разделите фарш на 10 порций. Мокрыми руками сформируйте из каждой лепешку и выложите вареное яйцо. Запечатайте яйцо в фарше.
- Вышедшие таким образом большие котлеты обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на масле на небольшом огне по 3-4 минуты со всех сторон.
- Если вы переживаете, что фарш не пропекся, сложите котлетки в форму и поставьте в горячую духовку еще на 20 минут.
Такие котлеты подаются горячими и моментально обращают на себя внимание. Еще один подобный, но не столь порционный рецепт на праздничный стол — рулет "Павлиний глаз".