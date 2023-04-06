Невероятно красиво и вкусно: котлеты с секретом на праздник

Блюдо для праздничного стола

Предлагаем приготовить яркое и оригинальное мясное блюдо для праздничного стола. Эти котлеты с целым яйцом выручат, если обычное запеченное мясо уже надоело.

Блюдо настолько эффектно, что сразу привлекает внимание всех гостей. Но готовится просто, пишут на 1000.menu.

Ингредиенты:

Фарш из свинины — 500 г

Куриный фарш — 300 г

Батон — 150 г

Молоко — 1 ст.

Лук — 1 шт

Чеснок — 2 зубчика

Яйца — 10 шт

Растительное масло — 50 мл

Панировочные сухари — 0.5 ст.

Соль, перец, любимые специи для мяса

Способ приготовления:

Предварительно отварите и очистите яйца. Залейте молоком батон. Мелко нарежьте лук.

Когда батон пропитается молоком, немного отожмите его и разомните.

Мясо с луком и батоном хорошо смешайте, добавьте специи. Массу можно немного отбить о дно миски – так выйдут пузырьки воздуха.

Разделите фарш на 10 порций. Мокрыми руками сформируйте из каждой лепешку и выложите вареное яйцо. Запечатайте яйцо в фарше.

Вышедшие таким образом большие котлеты обваляйте в панировочных сухарях. Обжаривайте на масле на небольшом огне по 3-4 минуты со всех сторон.

Если вы переживаете, что фарш не пропекся, сложите котлетки в форму и поставьте в горячую духовку еще на 20 минут.

Такие котлеты подаются горячими и моментально обращают на себя внимание. Еще один подобный, но не столь порционный рецепт на праздничный стол — рулет "Павлиний глаз".