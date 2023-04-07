От такого хрустящего завтрака слюнки потекут: знаменитый рецепт из лаваша с тремя ингредиентами
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Вкусный и быстрый завтрак — это легко.
Завтрак — дело тонкое. Как много к нему требований — он должен быть и сытным, вкусным и полезным, да еще и готовиться недолго. Что только уже не придумывают опытные хозяйки, чтобы завтрак соответствовал этим критериям.
Сегодня попробуем приготовить конвертики из лаваша по рецепту "Мета". Для них не нужны какие-то особенные продукты — все ингредиенты вы легко найдете в холодильнике. А что не сможете найти — замените по своему вкусу.
Как приготовить завтрак из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш — 3 шт;
- филе куриное – 1 шт;
- лук репчатый – 1 шт;
- яйцо куриное – 2 шт;
- масло подсолнечное — 10 г;
- соль, молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Промойте и разрежьте куриное филе на маленькие кусочки.
- Очистите лук и разделите на 6 частей.
- Пропустите лук и мясо через мясорубку. Положите фарш в глубокую миску, посолите, поперчите и вбейте яйцо, перемешайте.
- Нарежьте лаваш полосками примерно 10 сантиметров в ширину.
- В отдельную миску вбейте одно яйцо и хорошо взбейте миксером. Смажьте им край лаваша, а затем выкладывайте фарш и заворачивайте в форме треугольника.
- Смажьте противень подсолнечным маслом и выложите на него полученные конверты. Сверху смажьте их яйцом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте заготовки выпекаться примерно 20 минут. Аппетитная корочка — признак готовности вашего завтрака.
Лаваш для таких конвертиков также можно приготовить дома. Минимум ингредиентов и усилий — и он готов.