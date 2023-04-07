От такого хрустящего завтрака слюнки потекут: знаменитый рецепт из лаваша с тремя ингредиентами

Вкусный и быстрый завтрак — это легко.

Завтрак — дело тонкое. Как много к нему требований — он должен быть и сытным, вкусным и полезным, да еще и готовиться недолго. Что только уже не придумывают опытные хозяйки, чтобы завтрак соответствовал этим критериям.

Сегодня попробуем приготовить конвертики из лаваша по рецепту "Мета". Для них не нужны какие-то особенные продукты — все ингредиенты вы легко найдете в холодильнике. А что не сможете найти — замените по своему вкусу.

Как приготовить завтрак из лаваша

Ингредиенты:

лаваш — 3 шт;

филе куриное – 1 шт;

лук репчатый – 1 шт;

яйцо куриное – 2 шт;

масло подсолнечное — 10 г;

соль, молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Промойте и разрежьте куриное филе на маленькие кусочки. Очистите лук и разделите на 6 частей. Пропустите лук и мясо через мясорубку. Положите фарш в глубокую миску, посолите, поперчите и вбейте яйцо, перемешайте. Нарежьте лаваш полосками примерно 10 сантиметров в ширину. В отдельную миску вбейте одно яйцо и хорошо взбейте миксером. Смажьте им край лаваша, а затем выкладывайте фарш и заворачивайте в форме треугольника. Смажьте противень подсолнечным маслом и выложите на него полученные конверты. Сверху смажьте их яйцом. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте заготовки выпекаться примерно 20 минут. Аппетитная корочка — признак готовности вашего завтрака.

Лаваш для таких конвертиков также можно приготовить дома. Минимум ингредиентов и усилий — и он готов.