Эти два копеечных блюда спасут вчерашнее пюре

Никто не догадается, что эти блюда из вчерашней картошки.

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров. К сожалению, многие хозяйки выбрасывают оставшееся пюре.

Но зря — ему ведь можно дать вторую жизнь. Вместе с "Главредом" поделимся, что можно приготовить из вчерашней пюрешки. Блюда вас точно порадуют.

Как приготовить запеканку из вчерашней картошки в духовке

Ингредиенты:

картофельное пюре — 500-700 гр;

копченая рыба — 300 — 400 гр;

лук — 1 шт;

яйца — 1 шт;

сметана — 2 ст. л.;

помидор — 1 шт;

сливочное масло.

Способ приготовления:

В картофельное пюре добавить немного растопленного сливочного масла и перемешать. Копченую рыбу порезать мелкими кусочками и смешать с пюре. Через мясорубку пропустить рыбу с картошкой и луком, добавить 1 яйцо и порезанный помидор. Форму для запекания смазать маслом и вылить все в форму. Сметану смешать с солью и приправами по вкусу, полить картошку с рыбой для запеканки. Духовку разогреть до 200 градусов и запекать картофельную запеканку с рыбой 10-15 минут.

Как приготовить картофельные лепешки на сковороде

Ингредиенты:

картофельное пюре — до 500 гр;

мука — 100 гр;

молоко — 50 мл;

яйца — 1 шт;

сыр голландский — 100 гр;

бекон или ветчина — 100 гр;

соль, перец.

Способ приготовления:

Вчерашнее картофельное пюре смешать с теплым молоком и хорошо взбить блендером. Муку просеять и добавить к картошке, добавить яйцо, замесить тесто на лепешки. Сыр натереть на крупной терке, мясо порезать тонкими кубиками. Небольшое количество теста необходимо раскатать, посыпать сыром и ветчиной, и закрыть второй лепешкой. Сковороду смазать немного растительным маслом и обжаривать картофельную лепешку с двух сторон до золотистой корочки.

"Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить идеальное картофельное пюре. Здесь роль играет все!