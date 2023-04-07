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Эти два копеечных блюда спасут вчерашнее пюре

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофельное пюре
Картофельное пюре. Фото Freepik

Никто не догадается, что эти блюда из вчерашней картошки.

Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров. К сожалению, многие хозяйки выбрасывают оставшееся пюре.

Но зря — ему ведь можно дать вторую жизнь. Вместе с "Главредом" поделимся, что можно приготовить из вчерашней пюрешки. Блюда вас точно порадуют.

Как приготовить запеканку из вчерашней картошки в духовке

Ингредиенты:

  • картофельное пюре — 500-700 гр;
  • копченая рыба — 300 — 400 гр;
  • лук — 1 шт;
  • яйца — 1 шт;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • помидор — 1 шт;
  • сливочное масло.

Способ приготовления:

  1. В картофельное пюре добавить немного растопленного сливочного масла и перемешать.
  2. Копченую рыбу порезать мелкими кусочками и смешать с пюре.
  3. Через мясорубку пропустить рыбу с картошкой и луком, добавить 1 яйцо и порезанный помидор.
  4. Форму для запекания смазать маслом и вылить все в форму.
  5. Сметану смешать с солью и приправами по вкусу, полить картошку с рыбой для запеканки.
  6. Духовку разогреть до 200 градусов и запекать картофельную запеканку с рыбой 10-15 минут.

Как приготовить картофельные лепешки на сковороде

Ингредиенты:

  • картофельное пюре — до 500 гр;
  • мука — 100 гр;
  • молоко — 50 мл;
  • яйца — 1 шт;
  • сыр голландский — 100 гр;
  • бекон или ветчина — 100 гр;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

  1. Вчерашнее картофельное пюре смешать с теплым молоком и хорошо взбить блендером.
  2. Муку просеять и добавить к картошке, добавить яйцо, замесить тесто на лепешки.
  3. Сыр натереть на крупной терке, мясо порезать тонкими кубиками.
  4. Небольшое количество теста необходимо раскатать, посыпать сыром и ветчиной, и закрыть второй лепешкой.
  5. Сковороду смазать немного растительным маслом и обжаривать картофельную лепешку с двух сторон до золотистой корочки.

"Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить идеальное картофельное пюре. Здесь роль играет все!

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