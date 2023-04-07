Эти два копеечных блюда спасут вчерашнее пюре
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Никто не догадается, что эти блюда из вчерашней картошки.
Картофельное пюре — один из самых популярных гарниров. К сожалению, многие хозяйки выбрасывают оставшееся пюре.
Но зря — ему ведь можно дать вторую жизнь. Вместе с "Главредом" поделимся, что можно приготовить из вчерашней пюрешки. Блюда вас точно порадуют.
Как приготовить запеканку из вчерашней картошки в духовке
Ингредиенты:
- картофельное пюре — 500-700 гр;
- копченая рыба — 300 — 400 гр;
- лук — 1 шт;
- яйца — 1 шт;
- сметана — 2 ст. л.;
- помидор — 1 шт;
- сливочное масло.
Способ приготовления:
- В картофельное пюре добавить немного растопленного сливочного масла и перемешать.
- Копченую рыбу порезать мелкими кусочками и смешать с пюре.
- Через мясорубку пропустить рыбу с картошкой и луком, добавить 1 яйцо и порезанный помидор.
- Форму для запекания смазать маслом и вылить все в форму.
- Сметану смешать с солью и приправами по вкусу, полить картошку с рыбой для запеканки.
- Духовку разогреть до 200 градусов и запекать картофельную запеканку с рыбой 10-15 минут.
Как приготовить картофельные лепешки на сковороде
Ингредиенты:
- картофельное пюре — до 500 гр;
- мука — 100 гр;
- молоко — 50 мл;
- яйца — 1 шт;
- сыр голландский — 100 гр;
- бекон или ветчина — 100 гр;
- соль, перец.
Способ приготовления:
- Вчерашнее картофельное пюре смешать с теплым молоком и хорошо взбить блендером.
- Муку просеять и добавить к картошке, добавить яйцо, замесить тесто на лепешки.
- Сыр натереть на крупной терке, мясо порезать тонкими кубиками.
- Небольшое количество теста необходимо раскатать, посыпать сыром и ветчиной, и закрыть второй лепешкой.
- Сковороду смазать немного растительным маслом и обжаривать картофельную лепешку с двух сторон до золотистой корочки.
"Телеграф" ранее рассказывал, как приготовить идеальное картофельное пюре. Здесь роль играет все!