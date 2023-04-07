Вместо магазинного майонеза: заправка, которая сделает любой салат вдвое вкуснее

Попробуйте эту заправку и вы не купите больше майонеза.

Такие вкусные и любимые салаты прекрасно утоляют голод. Несмотря на разнообразие рецептов приготовления и ингредиентов, у них есть обязательный ингредиент — заправка. Приготовление хорошей заправки занимает не больше нескольких минут и может полностью изменить вкус блюда.

Сегодня предлагаем попробовать отличную заправку, которая точно разнообразит ваше меню. По рецепту Jisty для нее нужны нехитрые ингредиенты, но заправка прекрасно заменит магазинный майонез.

Как приготовить рисовый майонез

Ингредиенты:

100 г вареного риса;

200 мл оливкового масла;

0,5 ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

1 ст. л. лимонного сока;

1 ч. ложка горчицы.

Способ приготовления:

Отвариваем рис — он должен быть немного разваренным. Смешиваем рис со 100 мл оливкового масла с помощью блендера. Добавляем горчицу и снова перемешиваем. Постепенно вливаем оставшееся масло, взбивая соус венчиком. Когда он станет достаточно густым, добавляем в него сахар, соль и лимонный сок. Оставляем майонез на 10 минут настояться. Если соус получается слишком густой, то его можно разбавить несколькими ложками рисового отвара или растительного масла. По желанию в эту заправку можно добавить измельченный чеснок и зелень.

Такой майонез подойдет к любому салату и улучшит его вкус. Попробуйте — не пожалеете.