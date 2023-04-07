Идеальная глазурь для паски, которая точно не будет липнуть: 15 минут — и готово

Конец липким потекам

На носу Пасха. Мы уже рассказывали, как приготовить глазурь к пасочкам за 30 секунд. Есть еще один способ приготовить вкусную и удачную глазурь – на желатине.

Сахарная глазурь с желатином готовится без яиц, хорошо застывает, не течет и не липнет. По вкусу она похожа на зефир. Рецептом поделились на портале 1000.menu.

Ингредиенты:

Сахарная пудра — 100 г

Желатин – 1 ч. л.

Вода – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Желатин всыпаем в небольшую миску и заливаем двумя столовыми ложками воды. Оставьте его набухать – это может быть от 5 до 20 минут в зависимости от типа желатина. Пока желатин набухает, варим сироп. Всыпаем сахарную пудру в сотейник, вливаем в нее две ложки воды. Перемешиваем все до однородности. Массу ставим вариться на маленький огонь. Постоянно помешивая, доводим до закипания. Как только на поверхности появятся первые пузырьки, следует сразу снять сотейник с огня. Сразу перекладываем в него набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного растворения последнего. Взбиваем сироп с желатином миксером на самых высоких скоростях. Масса будет постепенно светлеть и густеть. Взбивать нужно до яркого белого цвета и густого состояния.

Глазурь готова, можно покрывать ею паски. Лучше делать это сразу – иначе она схватится прямо в миске, и ее придется подогревать. А еще попробуйте приготовить творожную паску без выпечки "Три шоколада".