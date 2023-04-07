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Идеальная глазурь для паски, которая точно не будет липнуть: 15 минут — и готово

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Идеальная глазурь, которая точно застынет
Идеальная глазурь, которая точно застынет. Фото vistacreate.com

Конец липким потекам

На носу Пасха. Мы уже рассказывали, как приготовить глазурь к пасочкам за 30 секунд. Есть еще один способ приготовить вкусную и удачную глазурь – на желатине.

Сахарная глазурь с желатином готовится без яиц, хорошо застывает, не течет и не липнет. По вкусу она похожа на зефир. Рецептом поделились на портале 1000.menu.

Ингредиенты:

  • Сахарная пудра — 100 г
  • Желатин – 1 ч. л.
  • Вода – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Желатин всыпаем в небольшую миску и заливаем двумя столовыми ложками воды. Оставьте его набухать – это может быть от 5 до 20 минут в зависимости от типа желатина.
  2. Пока желатин набухает, варим сироп. Всыпаем сахарную пудру в сотейник, вливаем в нее две ложки воды. Перемешиваем все до однородности.
  3. Массу ставим вариться на маленький огонь. Постоянно помешивая, доводим до закипания. Как только на поверхности появятся первые пузырьки, следует сразу снять сотейник с огня. Сразу перекладываем в него набухший желатин и хорошо перемешиваем до полного растворения последнего.
  4. Взбиваем сироп с желатином миксером на самых высоких скоростях. Масса будет постепенно светлеть и густеть. Взбивать нужно до яркого белого цвета и густого состояния.

Глазурь готова, можно покрывать ею паски. Лучше делать это сразу – иначе она схватится прямо в миске, и ее придется подогревать. А еще попробуйте приготовить творожную паску без выпечки "Три шоколада".

Теги:
#Рецепт #Пасха #Паска #Глазурь