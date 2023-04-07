Шоколад и бананы: вкусный диетический десерт за пять минут
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Очень вкусно и изящно
Сладкое с низкой калорийностью – это не миф, а реальность. Если вы уже пробовали гречишный пирог с необычной глазурью, приготовьте невероятные банановые хлебцы с шоколадом.
На портале ProstoWay поделились рецептом блюда, на которое уйдет всего 5 минут и простой набор продуктов. Эти сладости понравятся людям, которые любят бананы и шоколад.
Ингредиенты:
- рисовые хлебцы
- арахисовая паста
- банан
- шоколад
- соль крупного помола (или кокосовая стружка)
Способ приготовления:
- Очищаем и режем на тоненькие кружочки банан. Вот и вся подготовка.
- Каждый рисовый хлебец промазываем арахисовой пастой. На один хлебец кладем кружочки банана и накрываем другим. Выходит такой сладенький бутерброд.
- Проворачиваем это со всеми хлебцами. В микроволновке или на водяной бане растапливаем шоколад.
- Каждый банановый сэндвич обваливаем в шоколаде и выкладываем на отрез пергамента. Сверху посыпать кристаллами соли – будет еще изоящнее.
Кстати, если вы не любите сочетание соль-шоколад, ее можно легко заменить на кокосовую стружку. Хотя последнюю лучше сэкономить – она точно пригодится для невероятного сырного печенья с мукой из кокосовой стружки.