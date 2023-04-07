Шоколад и бананы: вкусный диетический десерт за пять минут

Очень вкусно и изящно

Сладкое с низкой калорийностью – это не миф, а реальность. Если вы уже пробовали гречишный пирог с необычной глазурью, приготовьте невероятные банановые хлебцы с шоколадом.

На портале ProstoWay поделились рецептом блюда, на которое уйдет всего 5 минут и простой набор продуктов. Эти сладости понравятся людям, которые любят бананы и шоколад.

Ингредиенты:

рисовые хлебцы

арахисовая паста

банан

шоколад

соль крупного помола (или кокосовая стружка)

Способ приготовления:

Очищаем и режем на тоненькие кружочки банан. Вот и вся подготовка. Каждый рисовый хлебец промазываем арахисовой пастой. На один хлебец кладем кружочки банана и накрываем другим. Выходит такой сладенький бутерброд. Проворачиваем это со всеми хлебцами. В микроволновке или на водяной бане растапливаем шоколад. Каждый банановый сэндвич обваливаем в шоколаде и выкладываем на отрез пергамента. Сверху посыпать кристаллами соли – будет еще изоящнее.

Кстати, если вы не любите сочетание соль-шоколад, ее можно легко заменить на кокосовую стружку. Хотя последнюю лучше сэкономить – она точно пригодится для невероятного сырного печенья с мукой из кокосовой стружки.