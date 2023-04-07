Сытный копеечный обед: вкусный сырный суп без мяса

Очень просто и быстро

Предлагаем приготовить легкий и вкусный суп. Хотя в составе нет мяса, он получается очень сытным и ярким. А к нему можно приготовить невероятные пампушки с чесноком и подать вместо хлеба.

Суп на основе моркови – яркий и ароматный – украсит любой стол. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

морковь — 3 шт.;

картофель — 3 шт.;

плавленый сыр — 200 г;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец, специи.

Способ приготовления:

Ставим около 1,5 литра воды на огонь. Когда вода закипит, добавляем в кастрюлю нарезанный картофель и полторы морковки. Добавляем соль и любимые специи. Оставляем их на медленном огне. Остальную морковь натираем на терке и жарим вместе с измельченным чесноком. Выкладываем ароматную зажарку в суп. Когда картофель и морковь полностью сварились, перебиваем их блендером в пюре. Кладем творог и мешаем, пока он не расплавится.

Перед подачей посыпьте блюдо зеленью. А если этот рецепт вам понравился, обязательно попробуйте еще чечевичный суп с грибами по рецепту Евгения Клопотенко.