Рецепт, который "сделал" чебуреки и пиццу: бюджетный рецепт домашних сосисок
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Домашние сосиски — это не только вкусно, но еще и полезно.
Удобно иметь запас мясных полуфабрикатов! Они значительно упрощают нашу жизнь — ими удобно позавтракать либо же приготовить с ними вкуснющую закуску или устроить пикник.
Магазинные колбасные изделия заставляют сомневаться в их качестве, но ведь можно приготовить натуральные домашние сосиски своими руками с нуля. По рецепту "Школи життя" такие сосиски станут незаменимым блюдом на вашем столе.
Как приготовить домашние сосиски
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 г.;
- лук – 70 г.;
- чеснок – 5 зубчиков;
- сливочное масло – 100 г.;
- крахмал кукурузный – 30 г.;
- яичные белки – 2 шт.;
- молоко – 100 мл.;
- сладкая паприка – 2 ч.л.;
- сушеный чеснок – 1 ч.л.;
- кориандр – 1 ч.л.;
- сахар – 1 ч.л.;
- соль – 1 ч.л.;
- черный перец по вкусу;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- В чашу блендера сложите куриное филе, луковицу, несколько зубчиков чеснока, размягченное сливочное масло и перебейте до однородного состояния.
- К полученному фаршу добавьте яичные белки теплое молоко, поперчите, добавьте сладкую паприку, сушеный чеснок, молотый кориандр, соль, сахар и кукурузный крахмал. Перемешайте.
- Переложите фарш в кондитерский мешок, если его нет — то подойдет обычный целлофановый пакет..
- В сковороде разогреваем масло "выдавливаем" фарш и обрезаем с помощью обычных ножниц.
- Жарим сосиски с каждой стороны по 3-4 минуты, затем перекладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от излишков масла.
Сосиски можно есть вместе с гарниром, с хлебом или добавлять в яичницу.