Укр

Рецепт, который "сделал" чебуреки и пиццу: бюджетный рецепт домашних сосисок

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Домашние сосиски
Домашние сосиски. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Домашние сосиски — это не только вкусно, но еще и полезно.

Удобно иметь запас мясных полуфабрикатов! Они значительно упрощают нашу жизнь — ими удобно позавтракать либо же приготовить с ними вкуснющую закуску или устроить пикник.

Магазинные колбасные изделия заставляют сомневаться в их качестве, но ведь можно приготовить натуральные домашние сосиски своими руками с нуля. По рецепту "Школи життя" такие сосиски станут незаменимым блюдом на вашем столе.

Как приготовить домашние сосиски

Ингредиенты:

  • куриное филе – 800 г.;
  • лук – 70 г.;
  • чеснок – 5 зубчиков;
  • сливочное масло – 100 г.;
  • крахмал кукурузный – 30 г.;
  • яичные белки – 2 шт.;
  • молоко – 100 мл.;
  • сладкая паприка – 2 ч.л.;
  • сушеный чеснок – 1 ч.л.;
  • кориандр – 1 ч.л.;
  • сахар – 1 ч.л.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • черный перец по вкусу;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. В чашу блендера сложите куриное филе, луковицу, несколько зубчиков чеснока, размягченное сливочное масло и перебейте до однородного состояния.
  2. К полученному фаршу добавьте яичные белки теплое молоко, поперчите, добавьте сладкую паприку, сушеный чеснок, молотый кориандр, соль, сахар и кукурузный крахмал. Перемешайте.
  3. Переложите фарш в кондитерский мешок, если его нет — то подойдет обычный целлофановый пакет..
  4. В сковороде разогреваем масло "выдавливаем" фарш и обрезаем с помощью обычных ножниц.
  5. Жарим сосиски с каждой стороны по 3-4 минуты, затем перекладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от излишков масла.

Сосиски можно есть вместе с гарниром, с хлебом или добавлять в яичницу.

Теги:
#Рецепт #Сосиска #Готовим дома