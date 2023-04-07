Рецепт, который "сделал" чебуреки и пиццу: бюджетный рецепт домашних сосисок

Домашние сосиски — это не только вкусно, но еще и полезно.

Удобно иметь запас мясных полуфабрикатов! Они значительно упрощают нашу жизнь — ими удобно позавтракать либо же приготовить с ними вкуснющую закуску или устроить пикник.

Магазинные колбасные изделия заставляют сомневаться в их качестве, но ведь можно приготовить натуральные домашние сосиски своими руками с нуля. По рецепту "Школи життя" такие сосиски станут незаменимым блюдом на вашем столе.

Как приготовить домашние сосиски

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г.;

лук – 70 г.;

чеснок – 5 зубчиков;

сливочное масло – 100 г.;

крахмал кукурузный – 30 г.;

яичные белки – 2 шт.;

молоко – 100 мл.;

сладкая паприка – 2 ч.л.;

сушеный чеснок – 1 ч.л.;

кориандр – 1 ч.л.;

сахар – 1 ч.л.;

соль – 1 ч.л.;

черный перец по вкусу;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

В чашу блендера сложите куриное филе, луковицу, несколько зубчиков чеснока, размягченное сливочное масло и перебейте до однородного состояния. К полученному фаршу добавьте яичные белки теплое молоко, поперчите, добавьте сладкую паприку, сушеный чеснок, молотый кориандр, соль, сахар и кукурузный крахмал. Перемешайте. Переложите фарш в кондитерский мешок, если его нет — то подойдет обычный целлофановый пакет.. В сковороде разогреваем масло "выдавливаем" фарш и обрезаем с помощью обычных ножниц. Жарим сосиски с каждой стороны по 3-4 минуты, затем перекладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы избавиться от излишков масла.

Сосиски можно есть вместе с гарниром, с хлебом или добавлять в яичницу.