На перепичку даже не взглянете: готовим гору сосисок в тесте за 20 минут

Они точно придут по вкусу всем

Приготовить вкусный и сытный перекус можно на домашней кухне. Один из самых любимых взрослыми и детьми вариантов — сосиска в тесте в духовке.

По рецепту Filizhankakavu.com сосиски в тесте получатся невероятно ароматными. И самое приятное — времени на их приготовление уйдет совсем немного.

Как приготовить сосиски в тесте

Ингредиенты:

молоко теплое – 250 мл;

сахар – 30 гр (2 ст.л.);

сухие дрожжи – 7 гр (2 ч.л.);

соль – 1 ч.л.;

яйцо – 1 шт;

мука — 450 гр.;

сливочное масло мягкое – 35 гр.;

сосиски – 16 шт.;

яйцо для смазки.

Способ приготовления:

К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, яйцо, соль, все размешиваем, всыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто. Добавляем мягкое сливочное масло, замешиваем мягкое эластическое тесто. Тесто перекладываем в смазанную маслом посуду, накрываем и ставим на час в теплое место. Поднявшееся тесто делим на 16 равных частей, формируем шарики, накрываем их и оставляем на 10 мин. Каждый шарик немного раскатываем, помещаем туда сосиску и защипаем края теста. Накрываем заготовки и оставляем еще на 30 мин. Смазываем сосиски в тесте яйцом, отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.

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