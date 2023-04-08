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На перепичку даже не взглянете: готовим гору сосисок в тесте за 20 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Сосиски в тесте
Сосиски в тесте. Фото https://apostrophe.ua/

Они точно придут по вкусу всем

Приготовить вкусный и сытный перекус можно на домашней кухне. Один из самых любимых взрослыми и детьми вариантов — сосиска в тесте в духовке.

По рецепту Filizhankakavu.com сосиски в тесте получатся невероятно ароматными. И самое приятное — времени на их приготовление уйдет совсем немного.

Как приготовить сосиски в тесте

Ингредиенты:

  • молоко теплое – 250 мл;
  • сахар – 30 гр (2 ст.л.);
  • сухие дрожжи – 7 гр (2 ч.л.);
  • соль – 1 ч.л.;
  • яйцо – 1 шт;
  • мука — 450 гр.;
  • сливочное масло мягкое – 35 гр.;
  • сосиски – 16 шт.;
  • яйцо для смазки.

Способ приготовления:

  1. К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, яйцо, соль, все размешиваем, всыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто.
  2. Добавляем мягкое сливочное масло, замешиваем мягкое эластическое тесто.
  3. Тесто перекладываем в смазанную маслом посуду, накрываем и ставим на час в теплое место.
  4. Поднявшееся тесто делим на 16 равных частей, формируем шарики, накрываем их и оставляем на 10 мин.
  5. Каждый шарик немного раскатываем, помещаем туда сосиску и защипаем края теста.
  6. Накрываем заготовки и оставляем еще на 30 мин.
  7. Смазываем сосиски в тесте яйцом, отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Кстати, ранее "Телеграф" делился рецептом и киевской перепички. Времени на ее приготовление идет мало, а удовольствия — море.

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