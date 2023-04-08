На перепичку даже не взглянете: готовим гору сосисок в тесте за 20 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Они точно придут по вкусу всем
Приготовить вкусный и сытный перекус можно на домашней кухне. Один из самых любимых взрослыми и детьми вариантов — сосиска в тесте в духовке.
По рецепту Filizhankakavu.com сосиски в тесте получатся невероятно ароматными. И самое приятное — времени на их приготовление уйдет совсем немного.
Как приготовить сосиски в тесте
Ингредиенты:
- молоко теплое – 250 мл;
- сахар – 30 гр (2 ст.л.);
- сухие дрожжи – 7 гр (2 ч.л.);
- соль – 1 ч.л.;
- яйцо – 1 шт;
- мука — 450 гр.;
- сливочное масло мягкое – 35 гр.;
- сосиски – 16 шт.;
- яйцо для смазки.
Способ приготовления:
- К теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, яйцо, соль, все размешиваем, всыпаем просеянную муку, вымешиваем тесто.
- Добавляем мягкое сливочное масло, замешиваем мягкое эластическое тесто.
- Тесто перекладываем в смазанную маслом посуду, накрываем и ставим на час в теплое место.
- Поднявшееся тесто делим на 16 равных частей, формируем шарики, накрываем их и оставляем на 10 мин.
- Каждый шарик немного раскатываем, помещаем туда сосиску и защипаем края теста.
- Накрываем заготовки и оставляем еще на 30 мин.
- Смазываем сосиски в тесте яйцом, отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.
Кстати, ранее "Телеграф" делился рецептом и киевской перепички. Времени на ее приготовление идет мало, а удовольствия — море.