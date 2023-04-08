Такого мяса "под шубой" вы еще не пробовали: гости не уйдут, пока не расскажете секрет
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Просто, вкусно и с минимумом ингредиентов
Каждая хозяйка пытается приготовить что-нибудь новенькое, чтобы удивить свою семью. Это может быть рыба в необычном соусе или необычный салат из капусты и грейпфрута.
Сегодня также приготовим не совсем стандартное блюдо — мясо под шубой в духовке. По рецепту Gurman.co.ua оно получается невероятно сочным. Несложное в приготовлении, оно точно станет хитом в вашей семье.
Мясо под сырной шубой в духовке
Ингредиенты на 4 порции:
- мякоть свинины – 600 г;
- 2 луковицы;
- 2 ч. л. соевого соуса;
- сыр – 250 г;
- 6 ст. л. майонеза;
- приправы — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разрезаем кусок мяса поперек волокон на 4 равные части, отбиваем специальным молоточком. Маринуем в смеси приправ, соевого соуса и лука, изрезанного кольцами. Оставим в прохладном месте на полчаса.
- Сыр трем на большой терке и смешиваем с майонезом.
- Выкладываем отбивные на смазанный противень, сверху посыпаем маринованным луком и покрываем сырной смесью.
- Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем 25 минут. Приятного аппетита!
Подавать на стол блюдо можно с любым гарниром или овощами.