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Такого мяса "под шубой" вы еще не пробовали: гости не уйдут, пока не расскажете секрет

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясо под шубой
Мясо под шубой. Фото versal-online.com.ua

Просто, вкусно и с минимумом ингредиентов

Каждая хозяйка пытается приготовить что-нибудь новенькое, чтобы удивить свою семью. Это может быть рыба в необычном соусе или необычный салат из капусты и грейпфрута.

Сегодня также приготовим не совсем стандартное блюдо — мясо под шубой в духовке. По рецепту Gurman.co.ua оно получается невероятно сочным. Несложное в приготовлении, оно точно станет хитом в вашей семье.

Мясо под сырной шубой в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

  • мякоть свинины – 600 г;
  • 2 луковицы;
  • 2 ч. л. соевого соуса;
  • сыр – 250 г;
  • 6 ст. л. майонеза;
  • приправы — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разрезаем кусок мяса поперек волокон на 4 равные части, отбиваем специальным молоточком. Маринуем в смеси приправ, соевого соуса и лука, изрезанного кольцами. Оставим в прохладном месте на полчаса.
  2. Сыр трем на большой терке и смешиваем с майонезом.
  3. Выкладываем отбивные на смазанный противень, сверху посыпаем маринованным луком и покрываем сырной смесью.
  4. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем 25 минут. Приятного аппетита!

Подавать на стол блюдо можно с любым гарниром или овощами.

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#Рецепт #Мясо #Готовим дома