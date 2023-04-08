Такого мяса "под шубой" вы еще не пробовали: гости не уйдут, пока не расскажете секрет

Просто, вкусно и с минимумом ингредиентов

Каждая хозяйка пытается приготовить что-нибудь новенькое, чтобы удивить свою семью. Это может быть рыба в необычном соусе или необычный салат из капусты и грейпфрута.

Сегодня также приготовим не совсем стандартное блюдо — мясо под шубой в духовке. По рецепту Gurman.co.ua оно получается невероятно сочным. Несложное в приготовлении, оно точно станет хитом в вашей семье.

Мясо под сырной шубой в духовке

Ингредиенты на 4 порции:

мякоть свинины – 600 г;

2 луковицы;

2 ч. л. соевого соуса;

сыр – 250 г;

6 ст. л. майонеза;

приправы — по вкусу.

Способ приготовления:

Разрезаем кусок мяса поперек волокон на 4 равные части, отбиваем специальным молоточком. Маринуем в смеси приправ, соевого соуса и лука, изрезанного кольцами. Оставим в прохладном месте на полчаса. Сыр трем на большой терке и смешиваем с майонезом. Выкладываем отбивные на смазанный противень, сверху посыпаем маринованным луком и покрываем сырной смесью. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекаем 25 минут. Приятного аппетита!

Подавать на стол блюдо можно с любым гарниром или овощами.