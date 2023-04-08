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Просто поперчите и отправьте в духовку: шикарное блюдо с минимумом усилий

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ребра в духовке
Ребра в духовке. Фото lefood.menu

С таким рецептом справятся все!

Существует множество вариантов приготовления мяса. Его коптят, жарят, запекают, делают на гриле, а в некоторых странах даже отваривают в воде с маслом и подают с зеленью.

Но сегодня мы с вами поговорим о ребрышках. Способов их приготовить не меньше, но сегодня мы их сделаем в духовке по рецепту Lefood.menu. Их главное преимущество – невероятная простота. Даже если вы никогда в жизни не готовили ничего подобного, вы точно справитесь с этим рецептом к превеликому удовольствию близких.

Как приготовить свиные ребрышки в духовке

Ингредиенты:

  • свиные ребрышки – 1.2 кг
  • паприка – 1 ст.л.
  • острый красный перец – 0.5 ч.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • молотый чеснок – 1.5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте майонез со всеми специями и нанесите на ребра. Оставьте их на полчаса.
  2. Заверните ребра в фольгу и запекайте в духовке 30-40 минут при 180 градусах.
  3. Разверните фольгу и поднимите температуру до 200. Запекайте до румяной корочки еще 15-20 минут.
  4. Достаем наше блюдо из духовки и наслаждаемся.

Кстати, замариновать любимое мясо можно во вкуснейшем маринаде. Простой и легкий, он сделает любимый продукт еще вкуснее.

Теги:
#Рецепт #Свинина #Ребрышки #Готовим дома