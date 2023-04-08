Просто поперчите и отправьте в духовку: шикарное блюдо с минимумом усилий
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С таким рецептом справятся все!
Существует множество вариантов приготовления мяса. Его коптят, жарят, запекают, делают на гриле, а в некоторых странах даже отваривают в воде с маслом и подают с зеленью.
Но сегодня мы с вами поговорим о ребрышках. Способов их приготовить не меньше, но сегодня мы их сделаем в духовке по рецепту Lefood.menu. Их главное преимущество – невероятная простота. Даже если вы никогда в жизни не готовили ничего подобного, вы точно справитесь с этим рецептом к превеликому удовольствию близких.
Как приготовить свиные ребрышки в духовке
Ингредиенты:
- свиные ребрышки – 1.2 кг
- паприка – 1 ст.л.
- острый красный перец – 0.5 ч.л.
- майонез – 3 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- молотый чеснок – 1.5 ч.л.
Способ приготовления:
- Смешайте майонез со всеми специями и нанесите на ребра. Оставьте их на полчаса.
- Заверните ребра в фольгу и запекайте в духовке 30-40 минут при 180 градусах.
- Разверните фольгу и поднимите температуру до 200. Запекайте до румяной корочки еще 15-20 минут.
- Достаем наше блюдо из духовки и наслаждаемся.
Кстати, замариновать любимое мясо можно во вкуснейшем маринаде. Простой и легкий, он сделает любимый продукт еще вкуснее.