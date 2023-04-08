Просто поперчите и отправьте в духовку: шикарное блюдо с минимумом усилий

С таким рецептом справятся все!

Существует множество вариантов приготовления мяса. Его коптят, жарят, запекают, делают на гриле, а в некоторых странах даже отваривают в воде с маслом и подают с зеленью.

Но сегодня мы с вами поговорим о ребрышках. Способов их приготовить не меньше, но сегодня мы их сделаем в духовке по рецепту Lefood.menu. Их главное преимущество – невероятная простота. Даже если вы никогда в жизни не готовили ничего подобного, вы точно справитесь с этим рецептом к превеликому удовольствию близких.

Как приготовить свиные ребрышки в духовке

Ингредиенты:

свиные ребрышки – 1.2 кг

паприка – 1 ст.л.

острый красный перец – 0.5 ч.л.

майонез – 3 ст.л.

соль – 1 ч.л.

молотый чеснок – 1.5 ч.л.

Способ приготовления:

Смешайте майонез со всеми специями и нанесите на ребра. Оставьте их на полчаса. Заверните ребра в фольгу и запекайте в духовке 30-40 минут при 180 градусах. Разверните фольгу и поднимите температуру до 200. Запекайте до румяной корочки еще 15-20 минут. Достаем наше блюдо из духовки и наслаждаемся.

Кстати, замариновать любимое мясо можно во вкуснейшем маринаде. Простой и легкий, он сделает любимый продукт еще вкуснее.