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Гости будут просить рецепт: готовим невероятный салат "Гранатовый браслет"

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Яркий и вкусный салат
Яркий и вкусный салат. Фото shuba.life

Очень изысканный рецепт из простых ингредиентов

Салат "Гранатовый браслет" приобрел популярность еще в 90-х в качестве альтернативы сельди под шубой. Только в отличие от шубы готовится он без рыбы, зато с мясом и еще некоторыми акцентными продуктами. Гранат и орехи в классическом рецепте придают ему грузинские нотки.

А еще он очень красив – выглядит, как драгоценное украшение. Рецептом поделились на портале Cooktips.

Ингредиенты:

  • Сухая отварная говядина – 350 гр
  • Картофель отварной — 4 шт.
  • Морковь вареная — 2 шт.
  • Свекла отварная — 1-2 шт.
  • Яйца куриные вареные — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1-2 шт.
  • Гранаты — 2 шт.
  • Грецкие орехи очищенные – 50 гр
  • Масло растительное – 1 ст. л
  • Майонез – 250 гр.
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мясо отвариваем, охлаждаем. Режем его на полоски, а их – на кубики. Лук режем тоненькими полосками. Обжариваем до золотистого цвета.
  2. Отвариваем картофель, морковь и свеклу. Овощи натираем на крупную терку.
  3. В центр блюда или широкой плоской тарелки помещаем стакан. Вокруг стакана первым слоем выкладываем тертый картофель. Присаливаем, смазываем майонезом.
  4. Выкладываем слой говядины. Равномерно распределяем мясо по кругу. Добавляем немного соли и перца. Выкладываем лук.
  5. Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Тоже смазываем майонезом. Выкладываем обжаренные и измельченные грецкие орехи.
  6. Следующий слой – куриные яйца. Их тоже следует предварительно натереть на терке. Сверху равномерно выкладываем тертую свеклу. Смазываем майонезом, ложкой распределяем по всей поверхности салата.
  7. Из зерен граната выкладываем верхний слой. Ставим салат в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей аккуратно вынимаем стакан.

Это яркий и поистине праздничный салат. Кстати, мы писали, как быстро и без грязи почистить гранат.

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#Рецепт #Салат #Гранат