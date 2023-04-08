Гости будут просить рецепт: готовим невероятный салат "Гранатовый браслет"

Очень изысканный рецепт из простых ингредиентов

Салат "Гранатовый браслет" приобрел популярность еще в 90-х в качестве альтернативы сельди под шубой. Только в отличие от шубы готовится он без рыбы, зато с мясом и еще некоторыми акцентными продуктами. Гранат и орехи в классическом рецепте придают ему грузинские нотки.

А еще он очень красив – выглядит, как драгоценное украшение. Рецептом поделились на портале Cooktips.

Ингредиенты:

Сухая отварная говядина – 350 гр

Картофель отварной — 4 шт.

Морковь вареная — 2 шт.

Свекла отварная — 1-2 шт.

Яйца куриные вареные — 3 шт.

Лук репчатый — 1-2 шт.

Гранаты — 2 шт.

Грецкие орехи очищенные – 50 гр

Масло растительное – 1 ст. л

Майонез – 250 гр.

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Мясо отвариваем, охлаждаем. Режем его на полоски, а их – на кубики. Лук режем тоненькими полосками. Обжариваем до золотистого цвета. Отвариваем картофель, морковь и свеклу. Овощи натираем на крупную терку. В центр блюда или широкой плоской тарелки помещаем стакан. Вокруг стакана первым слоем выкладываем тертый картофель. Присаливаем, смазываем майонезом. Выкладываем слой говядины. Равномерно распределяем мясо по кругу. Добавляем немного соли и перца. Выкладываем лук. Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Тоже смазываем майонезом. Выкладываем обжаренные и измельченные грецкие орехи. Следующий слой – куриные яйца. Их тоже следует предварительно натереть на терке. Сверху равномерно выкладываем тертую свеклу. Смазываем майонезом, ложкой распределяем по всей поверхности салата. Из зерен граната выкладываем верхний слой. Ставим салат в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей аккуратно вынимаем стакан.

Это яркий и поистине праздничный салат. Кстати, мы писали, как быстро и без грязи почистить гранат.