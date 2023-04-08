Гости будут просить рецепт: готовим невероятный салат "Гранатовый браслет"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Очень изысканный рецепт из простых ингредиентов
Салат "Гранатовый браслет" приобрел популярность еще в 90-х в качестве альтернативы сельди под шубой. Только в отличие от шубы готовится он без рыбы, зато с мясом и еще некоторыми акцентными продуктами. Гранат и орехи в классическом рецепте придают ему грузинские нотки.
А еще он очень красив – выглядит, как драгоценное украшение. Рецептом поделились на портале Cooktips.
Ингредиенты:
- Сухая отварная говядина – 350 гр
- Картофель отварной — 4 шт.
- Морковь вареная — 2 шт.
- Свекла отварная — 1-2 шт.
- Яйца куриные вареные — 3 шт.
- Лук репчатый — 1-2 шт.
- Гранаты — 2 шт.
- Грецкие орехи очищенные – 50 гр
- Масло растительное – 1 ст. л
- Майонез – 250 гр.
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Мясо отвариваем, охлаждаем. Режем его на полоски, а их – на кубики. Лук режем тоненькими полосками. Обжариваем до золотистого цвета.
- Отвариваем картофель, морковь и свеклу. Овощи натираем на крупную терку.
- В центр блюда или широкой плоской тарелки помещаем стакан. Вокруг стакана первым слоем выкладываем тертый картофель. Присаливаем, смазываем майонезом.
- Выкладываем слой говядины. Равномерно распределяем мясо по кругу. Добавляем немного соли и перца. Выкладываем лук.
- Следующим слоем выкладываем тертую морковь. Тоже смазываем майонезом. Выкладываем обжаренные и измельченные грецкие орехи.
- Следующий слой – куриные яйца. Их тоже следует предварительно натереть на терке. Сверху равномерно выкладываем тертую свеклу. Смазываем майонезом, ложкой распределяем по всей поверхности салата.
- Из зерен граната выкладываем верхний слой. Ставим салат в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей аккуратно вынимаем стакан.
Это яркий и поистине праздничный салат. Кстати, мы писали, как быстро и без грязи почистить гранат.