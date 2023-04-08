Идеальный рецепт пирожков: 20 минут – и готово

Очень быстро и просто

Пирожки — одно из самых интересных и универсальных блюд. Их готовят из любого теста и любой начинки. Если вы пробовали быстрые пирожки с мясом без молока и дрожжей, попробуйте еще пирожки на кефире.

"Фокус" рассказывает, как готовить пирожки с мясом. Но секрет в том, что в это тесто можно заворачивать любую начинку.

Ингредиенты:

кефир — 400 мл;

яйцо — 1 шт

фарш — 250-300 г;

мука – сколько возьмет тесто;

сахар – 1 ч. л;

соль – 1 ч. л. (без горки);

сода — 1/2 ч. л;

масло растительное – 2 ст. л;

лук зеленый – 1 пучок;

лук – 1 головка;

специи по желанию.

Способ приготовления:

В глубокой посуде смешиваем кефир, яйца, сахар, соль, масло и просеянную муку. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким и не липнуть к рукам. Количество муки варьируем, если будет слишком много – пирожки будут плотными и мало поднимутся во время жарки. Пока готовится начинка, накрываем полотенцем тесто и отставляем в сторону. Фарш смешиваем с мелко порезанным обычным луком и зеленым луком. Солим, перчим, хорошо перемешиваем. Тесто делим на кусочки, каждый раскатываем, внутрь кладем начинку и формируем пирожки. Обжариваем их в большом количестве растительного масла с обеих сторон. Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце — оно впитает лишний жир.

Пирожки по этому рецепту получаются вкусными и хрустящими. А если захочется сладенького, попробуйте приготовить тирольский пирог по старинному рецепту.