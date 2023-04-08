Картофель пай к пиву: ресторанная закуска за считанные минуты из одного ингредиента

Потребуется только картофель, масло и соль

Картофель – один из самых популярных овощей. Мы все прекрасно знаем, как приготовить идеальное картофельное пюре. Сегодня поговорим о том, как из обычного картофеля приготовить хрустящую и интересную закуску — картошку пай. Это блюдо пришло к нам из Азии.

Приготовить пай можно во фритюрнице или высокой сковороде. Рецептом поделились на портале Cooktips.

Ингредиенты:

250 г картофеля

150 мл растительного масла

0,5 ч. л. соли

Способ приготовления:

Картофель нарезаем или пропускаем через терку для моркови по-корейски. Переносим в дуршлаг, обмываем под проточной водой. Когда вода полностью стечет, добавляем соль. В кипящее масло перекладываем маленькие порции картофельной соломки. Лучше, если остальная масса в этот момент будет находиться в дуршлаге — так сок, который выделится из-за соли, будет сразу проливаться. Жарим каждую порцию до золотистого цвета и выкладываем на бумажное полотенце. Он впитает лишний жир.

Для идеального результата нужно правильно выбрать картофель. Она должна быть минимально крахмальной. Как правило, это молодые клубни или сорта с красной кожурой. Кстати, это правило работает и для дерунов.