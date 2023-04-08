Картофель пай к пиву: ресторанная закуска за считанные минуты из одного ингредиента
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Потребуется только картофель, масло и соль
Картофель – один из самых популярных овощей. Мы все прекрасно знаем, как приготовить идеальное картофельное пюре. Сегодня поговорим о том, как из обычного картофеля приготовить хрустящую и интересную закуску — картошку пай. Это блюдо пришло к нам из Азии.
Приготовить пай можно во фритюрнице или высокой сковороде. Рецептом поделились на портале Cooktips.
Ингредиенты:
- 250 г картофеля
- 150 мл растительного масла
- 0,5 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Картофель нарезаем или пропускаем через терку для моркови по-корейски. Переносим в дуршлаг, обмываем под проточной водой.
- Когда вода полностью стечет, добавляем соль.
- В кипящее масло перекладываем маленькие порции картофельной соломки. Лучше, если остальная масса в этот момент будет находиться в дуршлаге — так сок, который выделится из-за соли, будет сразу проливаться.
- Жарим каждую порцию до золотистого цвета и выкладываем на бумажное полотенце. Он впитает лишний жир.
Для идеального результата нужно правильно выбрать картофель. Она должна быть минимально крахмальной. Как правило, это молодые клубни или сорта с красной кожурой. Кстати, это правило работает и для дерунов.