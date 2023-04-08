Хитрость проверенная годами: зачем добавлять в картофель орехи
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Сделаем любимое блюдо еще вкуснее
Картофель — овощ универсальный, а сколько блюд из него существует и не перечесть! Это и потрясающая крошка-гармошка, и любимая картошка по-селянски, и вкуснейшее пюре.
Попробуем еще улучшить наше пюре и приготовить его с грецкими орехами. Smak утверждает, что приготовленное таким образом блюдо получается гармоничным и вкусным. Всего пара специй — и у вас уже роскошный, ароматный гарнир.
Как приготовить картофель с грецкими орехами
Ингредиенты:
- 1 большая красная луковица;
- 20 г сливочного масла;
- 1 ст. л. растительного масла;
- большая горсть жареного фундука или кедровых орешков;
- 800 г картофеля;
- 1 лавровый лист;
- 80 г жирных сливок (от 30%);
- соль, перец горошком.
Способ приготовления
- Лук нашинкуйте тонкими кольцами. Растопите на сковороде немного сливочного масла с добавлением растительного и жарьте лук до золотистого цвета.
- Фундук, если нужно, очистите от шелухи и измельчите в блендере в крошку. Кедровые орешки можно оставить целиком.
- Картофель очистите, нарежьте крупными ломтиками, отварите в подсоленной воде с перцем горошком и лавровым листом.
- Жидкость слейте, сохранив примерно полстакана.
- Растолките картофель толкушкой, вмешав оставшееся сливочное масло и теплые сливки. Добавьте орехи и жареный лук. Если получилось слишком густо, влейте немного оставшейся от варки картофеля воды.
Лучше всего это блюдо подойдет в качестве гарнира к любимым блюдам из мяса.