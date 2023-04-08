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Хитрость проверенная годами: зачем добавлять в картофель орехи

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Картофель с орехами
Картофель с орехами. Фото smak.ua

Сделаем любимое блюдо еще вкуснее

Картофель — овощ универсальный, а сколько блюд из него существует и не перечесть! Это и потрясающая крошка-гармошка, и любимая картошка по-селянски, и вкуснейшее пюре.

Попробуем еще улучшить наше пюре и приготовить его с грецкими орехами. Smak утверждает, что приготовленное таким образом блюдо получается гармоничным и вкусным. Всего пара специй — и у вас уже роскошный, ароматный гарнир.

Как приготовить картофель с грецкими орехами

Ингредиенты:

  • 1 большая красная луковица;
  • 20 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • большая горсть жареного фундука или кедровых орешков;
  • 800 г картофеля;
  • 1 лавровый лист;
  • 80 г жирных сливок (от 30%);
  • соль, перец горошком.

Способ приготовления

  1. Лук нашинкуйте тонкими кольцами. Растопите на сковороде немного сливочного масла с добавлением растительного и жарьте лук до золотистого цвета.
  2. Фундук, если нужно, очистите от шелухи и измельчите в блендере в крошку. Кедровые орешки можно оставить целиком.
  3. Картофель очистите, нарежьте крупными ломтиками, отварите в подсоленной воде с перцем горошком и лавровым листом.
  4. Жидкость слейте, сохранив примерно полстакана.
  5. Растолките картофель толкушкой, вмешав оставшееся сливочное масло и теплые сливки. Добавьте орехи и жареный лук. Если получилось слишком густо, влейте немного оставшейся от варки картофеля воды.

Лучше всего это блюдо подойдет в качестве гарнира к любимым блюдам из мяса.

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#Рецепт #Картофель #Готовим дома