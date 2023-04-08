Хитрость проверенная годами: зачем добавлять в картофель орехи

Сделаем любимое блюдо еще вкуснее

Картофель — овощ универсальный, а сколько блюд из него существует и не перечесть! Это и потрясающая крошка-гармошка, и любимая картошка по-селянски, и вкуснейшее пюре.

Попробуем еще улучшить наше пюре и приготовить его с грецкими орехами. Smak утверждает, что приготовленное таким образом блюдо получается гармоничным и вкусным. Всего пара специй — и у вас уже роскошный, ароматный гарнир.

Как приготовить картофель с грецкими орехами

Ингредиенты:

1 большая красная луковица;

20 г сливочного масла;

1 ст. л. растительного масла;

большая горсть жареного фундука или кедровых орешков;

800 г картофеля;

1 лавровый лист;

80 г жирных сливок (от 30%);

соль, перец горошком.

Способ приготовления

Лук нашинкуйте тонкими кольцами. Растопите на сковороде немного сливочного масла с добавлением растительного и жарьте лук до золотистого цвета. Фундук, если нужно, очистите от шелухи и измельчите в блендере в крошку. Кедровые орешки можно оставить целиком. Картофель очистите, нарежьте крупными ломтиками, отварите в подсоленной воде с перцем горошком и лавровым листом. Жидкость слейте, сохранив примерно полстакана. Растолките картофель толкушкой, вмешав оставшееся сливочное масло и теплые сливки. Добавьте орехи и жареный лук. Если получилось слишком густо, влейте немного оставшейся от варки картофеля воды.

Лучше всего это блюдо подойдет в качестве гарнира к любимым блюдам из мяса.