Не с медом и не с сыром: запекаем яблоки с необычной начинкой
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Невероятное сочетание соленого и сладкого
Сочные и ароматные яблоки — сколько всего из них можно приготовить. Их добавляют в десерты и салат, запекают по бабушкиному рецепту.
А что, если попробовать запечь яблоки с мясом? По рецепту Shuba такое сочетание соленого и сладкого точно станет хитом на вашем столе. Яблоки в блюде отдадут мясу аромат и соки, но сами останутся сладкими. Конечно, по желанию можно добавить орехи или изюм, но попробуйте классику – вам понравится!
Как запечь яблоки с фаршем
Ингредиенты на 4 порции:
- мясной фарш – 400 г;
- яблоки – 4 шт.;
- соль, перец черный молотый – по вкусу;
- вода горячая.
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°С. Фарш посолите и поперчите по вкусу.
- Яблоки вымойте и оботрите. Затем ножом вырежьте серединку яблока, не дорезая до дна. Повторите это со всеми оставшимися яблоками.
- Нафаршируйте каждое яблоко мясным фаршем и сделайте горку из фарша сверху.
- Положите яблоки в глубокую форму для запекания. Налейте в форму горячую воду так, чтобы яблоки приподнялись примерно на 1.5 см.
- Выпекайте 30-40 минут, пока яблоки не станут мягкими. Достаньте и подавайте горячими с гарниром. Приятного аппетита!
Подавать такое блюдо лучше с вином или бренди, а также гарниром или вкусным домашним пирогом.