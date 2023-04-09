Не с медом и не с сыром: запекаем яблоки с необычной начинкой

Невероятное сочетание соленого и сладкого

Сочные и ароматные яблоки — сколько всего из них можно приготовить. Их добавляют в десерты и салат, запекают по бабушкиному рецепту.

А что, если попробовать запечь яблоки с мясом? По рецепту Shuba такое сочетание соленого и сладкого точно станет хитом на вашем столе. Яблоки в блюде отдадут мясу аромат и соки, но сами останутся сладкими. Конечно, по желанию можно добавить орехи или изюм, но попробуйте классику – вам понравится!

Как запечь яблоки с фаршем

Ингредиенты на 4 порции:

мясной фарш – 400 г;

яблоки – 4 шт.;

соль, перец черный молотый – по вкусу;

вода горячая.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°С. Фарш посолите и поперчите по вкусу. Яблоки вымойте и оботрите. Затем ножом вырежьте серединку яблока, не дорезая до дна. Повторите это со всеми оставшимися яблоками. Нафаршируйте каждое яблоко мясным фаршем и сделайте горку из фарша сверху. Положите яблоки в глубокую форму для запекания. Налейте в форму горячую воду так, чтобы яблоки приподнялись примерно на 1.5 см. Выпекайте 30-40 минут, пока яблоки не станут мягкими. Достаньте и подавайте горячими с гарниром. Приятного аппетита!

Подавать такое блюдо лучше с вином или бренди, а также гарниром или вкусным домашним пирогом.