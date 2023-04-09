Просто заверните это в тертый сырок - и получите потрясающую закуску
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Блюдо обязательно обратит на себя внимание
Каждой хозяйке хочется поразить своих близких и родных невероятными блюдами, которые еще бы и великолепно выглядели. Но иногда кажется, что все рецепты уже испробованы и больше готовить нечего.
Сегодня хочется поделиться новым рецептом приготовления оригинальной и вкуснейшей закуски, которая точно обратит на себя внимание. "Прості рецепти" утверждают, что она готовится просто и быстро. Попробуем!
Как приготовить необычную закуску из плавленого сыра с чесноком
Ингредиенты на 10 порций:
- плавленый творог – 200 г;
- чеснок – 2 зубчика;
- майонез – 2 ч. л.;
- оливки без косточек – 50-70 г;
- паприка молотая – 15-20 г.
Способ приготовления:
- Плавленый сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через чеснокодавку. Хорошо перемешайте, добавив в массу майонез. Солить не нужно — плавленый сыр уже содержит соль.
- Возьмите чайную ложку сырной массы, вложите в нее оливку и заверните в шарик. Сырок очень податлив и отлично катается. Не берите майонеза больше рекомендованного в рецепте — шарики должны держать форму.
- Каждый шарик обваляйте в молотой паприке. Если хочется украсить блюдо, возьмите зубочистку и сделайте проколы в шариках и вставьте туда листики зелени.
Ранее "Телеграф" делился рецептом необычной закуски из консервированной фасоли. Она настолько вкусная, что быстро улетит со стола.