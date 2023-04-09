Просто заверните это в тертый сырок - и получите потрясающую закуску

Блюдо обязательно обратит на себя внимание

Каждой хозяйке хочется поразить своих близких и родных невероятными блюдами, которые еще бы и великолепно выглядели. Но иногда кажется, что все рецепты уже испробованы и больше готовить нечего.

Сегодня хочется поделиться новым рецептом приготовления оригинальной и вкуснейшей закуски, которая точно обратит на себя внимание. "Прості рецепти" утверждают, что она готовится просто и быстро. Попробуем!

Как приготовить необычную закуску из плавленого сыра с чесноком

Ингредиенты на 10 порций:

плавленый творог – 200 г;

чеснок – 2 зубчика;

майонез – 2 ч. л.;

оливки без косточек – 50-70 г;

паприка молотая – 15-20 г.

Способ приготовления:

Плавленый сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через чеснокодавку. Хорошо перемешайте, добавив в массу майонез. Солить не нужно — плавленый сыр уже содержит соль. Возьмите чайную ложку сырной массы, вложите в нее оливку и заверните в шарик. Сырок очень податлив и отлично катается. Не берите майонеза больше рекомендованного в рецепте — шарики должны держать форму. Каждый шарик обваляйте в молотой паприке. Если хочется украсить блюдо, возьмите зубочистку и сделайте проколы в шариках и вставьте туда листики зелени.

Ранее "Телеграф" делился рецептом необычной закуски из консервированной фасоли. Она настолько вкусная, что быстро улетит со стола.