Сытно и бюджетно: рецепт рыбных котлет, которые всегда получаются
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Рыбу для этого блюда можно брать любую
Что делать, если обычные котлеты уже надоели или дома нет мяса? Можно ли приготовить оригинальное блюдо, да еще и недорого?
Попробуем приготовить рыбные котлеты по рецепту Рrostoway. Этот рецепт хорош тем, что для приготовления таких котлет подойдет любая рыба — морская или речная. Сюда сгодиться даже готовый рыбный фарш.
Как приготовить рыбные котлеты
Ингредиенты:
- 500 гр рыбного фарша;
- 500 гр картофеля;
- 30 гр сливочного масла;
- 2 ст. л. белых сухарей;
- 1 ч. л. горчицы;
- соль, перец, зелень – по вкусу;
- растительное масло для обжарки.
Способ приготовления:
- Сначала чистим картофель и отвариваем его до мягкости. Затем сливаем всю воду и делаем обычное картофельное пюре. Добавляем кусочек сливочного масла, соль, перец.
- Пока пюре еще теплое, добавляем к нему пару ложек панировочных сухарей и все вместе хорошо размешиваем. Сухари можно заменить на манку или геркулес, предварительно измельченную в блендере.
- Добавляем рыбный фарш в картофельное пюре. Туда же отправляем измельченную зелень и чайную ложку горчицы (можно дижонской).
- Все хорошо перемешиваем, при необходимости добавляем еще соль и перец.
- Формируем из фарша котлетки, обваливаем их в сухарях или муке и обжариваем в подсолнечном масле на среднем огне.
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