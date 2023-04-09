Сытно и бюджетно: рецепт рыбных котлет, которые всегда получаются

Рыбу для этого блюда можно брать любую

Что делать, если обычные котлеты уже надоели или дома нет мяса? Можно ли приготовить оригинальное блюдо, да еще и недорого?

Попробуем приготовить рыбные котлеты по рецепту Рrostoway. Этот рецепт хорош тем, что для приготовления таких котлет подойдет любая рыба — морская или речная. Сюда сгодиться даже готовый рыбный фарш.

Как приготовить рыбные котлеты

Ингредиенты:

500 гр рыбного фарша;

500 гр картофеля;

30 гр сливочного масла;

2 ст. л. белых сухарей;

1 ч. л. горчицы;

соль, перец, зелень – по вкусу;

растительное масло для обжарки.

Способ приготовления:

Сначала чистим картофель и отвариваем его до мягкости. Затем сливаем всю воду и делаем обычное картофельное пюре. Добавляем кусочек сливочного масла, соль, перец. Пока пюре еще теплое, добавляем к нему пару ложек панировочных сухарей и все вместе хорошо размешиваем. Сухари можно заменить на манку или геркулес, предварительно измельченную в блендере. Добавляем рыбный фарш в картофельное пюре. Туда же отправляем измельченную зелень и чайную ложку горчицы (можно дижонской). Все хорошо перемешиваем, при необходимости добавляем еще соль и перец. Формируем из фарша котлетки, обваливаем их в сухарях или муке и обжариваем в подсолнечном масле на среднем огне.

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