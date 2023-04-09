Сытный ужин за копейки: рецепт ароматного рулета с овощами и мясом

Быстрый ужин для тех, кому не хочется стоять у плиты

Иногда так не хочется тратить уйму времени и готовить сложные блюда. После работы взять что-то из холодильника, кинуть в духовку, и пусть готовиться.

В таком случае на помощь придет такой ленивый рулет "Простих рецептів". Он не только полезный, но еще сытный и вкусный, а уместен он будет как на обед, так и на ужин.

Как приготовить рулет с овощами и мясом

Ингредиенты:

лаваш – 3 шт.;

сушеный чеснок – ч. л.;

мясо – 350 г;

подсолнечное масло – 5 ст. л.;

лук репчатый – 100 г;

сметана – 2 ст. л.;

морковь – 150 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

баклажан – 100 г;

хмели-сунели – 0,5 ч. л.;

кабачок – 200 г;

соль по вкусу;

сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

Мелко режем луковицу. Морковь очищаем от кожуры и измельчаем на мелкой терке. Смешиваем овощи между собой.

Трем кабачок и баклажан в отдельные миски.

Разогреваем на сковороде сливочное и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Обжариваем измельченную овощную смесь.

Добавляем кабачок, обжариваем в течение 3 минут, далее выкладываем баклажан, жарим еще5 минут.

Мясо нужно предварительно отвариваем и разделяем на волокна. Добавляем в овощную смесь, готовим 7 минут. В конце солим, добавляем половину ложки сушеного чеснока и хмели-сунели.

Выкладываем лаваш, распределяем на один пласт треть начинки, скатываем в рулет, разрезаем на порционные кусочки.

Форму для выпекания смазываем каплей растительного масла и выкладываем рулетики.

В пиале соединяем яйца, сметану и растительное масло, солим, перчим и добавляем сушеный чеснок. Смесью заливаем рулеты в форме.

Рулет готовим 20 минут в духовке при 180 градусах.

Лаваш для рулета также можно приготовить самому. Тем более, что для этого вам нужно всего лишь мука, вода и соль.