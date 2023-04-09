Сытный ужин за копейки: рецепт ароматного рулета с овощами и мясом
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Быстрый ужин для тех, кому не хочется стоять у плиты
Иногда так не хочется тратить уйму времени и готовить сложные блюда. После работы взять что-то из холодильника, кинуть в духовку, и пусть готовиться.
В таком случае на помощь придет такой ленивый рулет "Простих рецептів". Он не только полезный, но еще сытный и вкусный, а уместен он будет как на обед, так и на ужин.
Как приготовить рулет с овощами и мясом
Ингредиенты:
- лаваш – 3 шт.;
- сушеный чеснок – ч. л.;
- мясо – 350 г;
- подсолнечное масло – 5 ст. л.;
- лук репчатый – 100 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- морковь – 150 г;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- баклажан – 100 г;
- хмели-сунели – 0,5 ч. л.;
- кабачок – 200 г;
- соль по вкусу;
- сливочное масло – 50 г.
Способ приготовления:
- Мелко режем луковицу. Морковь очищаем от кожуры и измельчаем на мелкой терке. Смешиваем овощи между собой.
- Трем кабачок и баклажан в отдельные миски.
- Разогреваем на сковороде сливочное и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Обжариваем измельченную овощную смесь.
- Добавляем кабачок, обжариваем в течение 3 минут, далее выкладываем баклажан, жарим еще5 минут.
- Мясо нужно предварительно отвариваем и разделяем на волокна. Добавляем в овощную смесь, готовим 7 минут. В конце солим, добавляем половину ложки сушеного чеснока и хмели-сунели.
- Выкладываем лаваш, распределяем на один пласт треть начинки, скатываем в рулет, разрезаем на порционные кусочки.
- Форму для выпекания смазываем каплей растительного масла и выкладываем рулетики.
- В пиале соединяем яйца, сметану и растительное масло, солим, перчим и добавляем сушеный чеснок. Смесью заливаем рулеты в форме.
- Рулет готовим 20 минут в духовке при 180 градусах.
Лаваш для рулета также можно приготовить самому. Тем более, что для этого вам нужно всего лишь мука, вода и соль.