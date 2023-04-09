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Сытный ужин за копейки: рецепт ароматного рулета с овощами и мясом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Рулет с овощами и мясом
Рулет с овощами и мясом. Фото jisty.com.ua

Быстрый ужин для тех, кому не хочется стоять у плиты

Иногда так не хочется тратить уйму времени и готовить сложные блюда. После работы взять что-то из холодильника, кинуть в духовку, и пусть готовиться.

В таком случае на помощь придет такой ленивый рулет "Простих рецептів". Он не только полезный, но еще сытный и вкусный, а уместен он будет как на обед, так и на ужин.

Как приготовить рулет с овощами и мясом

Ингредиенты:

  • лаваш – 3 шт.;
  • сушеный чеснок – ч. л.;
  • мясо – 350 г;
  • подсолнечное масло – 5 ст. л.;
  • лук репчатый – 100 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • морковь – 150 г;
  • яйцо куриное – 2 шт.;
  • баклажан – 100 г;
  • хмели-сунели – 0,5 ч. л.;
  • кабачок – 200 г;
  • соль по вкусу;
  • сливочное масло – 50 г.

Способ приготовления:

  • Мелко режем луковицу. Морковь очищаем от кожуры и измельчаем на мелкой терке. Смешиваем овощи между собой.
  • Трем кабачок и баклажан в отдельные миски.
  • Разогреваем на сковороде сливочное и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Обжариваем измельченную овощную смесь.
  • Добавляем кабачок, обжариваем в течение 3 минут, далее выкладываем баклажан, жарим еще5 минут.
  • Мясо нужно предварительно отвариваем и разделяем на волокна. Добавляем в овощную смесь, готовим 7 минут. В конце солим, добавляем половину ложки сушеного чеснока и хмели-сунели.
  • Выкладываем лаваш, распределяем на один пласт треть начинки, скатываем в рулет, разрезаем на порционные кусочки.
  • Форму для выпекания смазываем каплей растительного масла и выкладываем рулетики.
  • В пиале соединяем яйца, сметану и растительное масло, солим, перчим и добавляем сушеный чеснок. Смесью заливаем рулеты в форме.
  • Рулет готовим 20 минут в духовке при 180 градусах.

Лаваш для рулета также можно приготовить самому. Тем более, что для этого вам нужно всего лишь мука, вода и соль.

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