Дешевые котлеты из печени: один ингредиент – и от мяса не отличить

Секрет – в добавлении кунжута

Если вам нравятся субпродукты, вы, вероятно, уже готовили печень в невероятном сметанном соусе. А еще обязательно попробуйте котлеты из нее.

Котлетки из печени понравятся и взрослым, и деткам. Весь секрет – в добавлении кунжута. Рецептом поделились на портале1000.menu.

Ингредиенты:

Куриная печень — 450 г

Кунжут — 25 г

Пшеничная мука — 50 г

Паприка — 1 чайная ложка

Соль — 1 чайная кровать

Способ приготовления:

Куриную печень хорошо промываем, удаляем пленки и жир. Кусочки обсушиваем бумажными полотенцами. В чашу блендера выкладываем печень, паприку и соль. Все сбиваем до однородности. Можно пропустить через мясорубку. В массу всыпаем кунжут и муку. Муки может понадобиться больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию – тесто должно получиться густым, как на оладьи. Хорошо перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Оставляем минимум на 10 минут. В чугунную сковороду наливаем немного рафинированного масла, хорошо разогреваем. На поверхность сковороды ставим круглое кулинарное кольцо диаметром 8-10 см. Наливаем в него немного (около 1-2 ст. л.) печеночного теста. Как только масса немного схватится, убираем кольцо. Если нет кольца, то можно просто выложить тесто ложкой в форме оладий. Котлетки жарим на среднем огне с обеих сторон. Можно перекладывать их на салфетку, чтобы впитался лишний жир.

Такие котлетки получаются ароматными и сочными. Можно подать их просто со сметаной, а можно еще приготовить соус на основе фасоли.