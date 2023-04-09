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Без яиц и мяса: как сделать вкусный и бюджетный салат

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Простой и вкусный салат
Простой и вкусный салат. Фото goodhouse.com.ua

Подходит для праздника или просто для ужина

Предлагаем приготовить на ужин или на праздник вкусный, быстрый салат. Если вы пробовали интересный салат "Лисичка", приготовьте этот салат без яиц и с крабовыми палочками.

Ингредиенты не требуют особой предварительной подготовки. Рецептом поделились на портале 1000.menu.

Ингредиенты:

  • Помидоры — 150 г
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Твердый сыр — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Укроп, соль майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки должны быть разморожены. Нарезаем их кружочками. Пополам режем помидоры, удаляем сердцевины вместе с семенами. Их можно оставить, если мясные помидоры и с небольшим содержанием сока.
  2. Мякоть помидоров нарезаем кубиками и сливаем выделившийся при нарезке сок. Сыр тремя на крупной терке. Мелко рубим зелень, пропускаем чеснок через пресс.
  3. В салатнике соединяем нарезанные крабовые палочки, помидоры, тертый сыр, зелень и чеснок. Заправляем майонезом, перемешиваем.
  4. Выкладываем в салатное кольцо в широкой плоской тарелке. Можно поставить в холодильник на 15–20 минут.

Салат в кольце также можно уложить слоями. Тогда он будет похож на невероятный салат из трех ингредиентов.

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#Салат #Крабовые палочки