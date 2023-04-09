Без яиц и мяса: как сделать вкусный и бюджетный салат
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Подходит для праздника или просто для ужина
Предлагаем приготовить на ужин или на праздник вкусный, быстрый салат. Если вы пробовали интересный салат "Лисичка", приготовьте этот салат без яиц и с крабовыми палочками.
Ингредиенты не требуют особой предварительной подготовки. Рецептом поделились на портале 1000.menu.
Ингредиенты:
- Помидоры — 150 г
- Крабовые палочки — 100 г
- Твердый сыр — 50 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп, соль майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Крабовые палочки должны быть разморожены. Нарезаем их кружочками. Пополам режем помидоры, удаляем сердцевины вместе с семенами. Их можно оставить, если мясные помидоры и с небольшим содержанием сока.
- Мякоть помидоров нарезаем кубиками и сливаем выделившийся при нарезке сок. Сыр тремя на крупной терке. Мелко рубим зелень, пропускаем чеснок через пресс.
- В салатнике соединяем нарезанные крабовые палочки, помидоры, тертый сыр, зелень и чеснок. Заправляем майонезом, перемешиваем.
- Выкладываем в салатное кольцо в широкой плоской тарелке. Можно поставить в холодильник на 15–20 минут.
Салат в кольце также можно уложить слоями. Тогда он будет похож на невероятный салат из трех ингредиентов.