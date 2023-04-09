Без яиц и мяса: как сделать вкусный и бюджетный салат

Подходит для праздника или просто для ужина

Предлагаем приготовить на ужин или на праздник вкусный, быстрый салат. Если вы пробовали интересный салат "Лисичка", приготовьте этот салат без яиц и с крабовыми палочками.

Ингредиенты не требуют особой предварительной подготовки. Рецептом поделились на портале 1000.menu.

Ингредиенты:

Помидоры — 150 г

Крабовые палочки — 100 г

Твердый сыр — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Укроп, соль майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Крабовые палочки должны быть разморожены. Нарезаем их кружочками. Пополам режем помидоры, удаляем сердцевины вместе с семенами. Их можно оставить, если мясные помидоры и с небольшим содержанием сока. Мякоть помидоров нарезаем кубиками и сливаем выделившийся при нарезке сок. Сыр тремя на крупной терке. Мелко рубим зелень, пропускаем чеснок через пресс. В салатнике соединяем нарезанные крабовые палочки, помидоры, тертый сыр, зелень и чеснок. Заправляем майонезом, перемешиваем. Выкладываем в салатное кольцо в широкой плоской тарелке. Можно поставить в холодильник на 15–20 минут.

Салат в кольце также можно уложить слоями. Тогда он будет похож на невероятный салат из трех ингредиентов.