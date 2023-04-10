Завтрак сметут за секунды: рецепт потрясающих луковых оладий
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А со вкусным соусом — просто пальчики оближешь!
Лук – очень полезный продукт. Он входит в состав большого количества блюд. К тому же, это важный ингредиент большого количества блюд.
Луковые оладьи — еще одно такое блюдо. По рецепту Shuba это отличный вариант сытного завтрака или обеда. Обязательно порадуйте себя их нежным вкусом!
Как приготовить луковые оладьи.
Ингредиенты на 4 порции:
- яйца куриные — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- мука пшеничная — 100 г;
- молоко — 200 мл;
- кипяток — 50 мл;
- сахар — 1/2 ст. л.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- масло подсолнечное рафинированное — 30 мл;
- зеленый лук — 10 г.
Способ приготовления:
- Лук очистите и промойте, затем нарежьте и положите в чашу блендера. Добавьте к нему мытый зеленый лук, вбейте яйца, добавьте молоко, сахар и соль. Взбейте все на средней скорости 30-40 секунд.
- Перелейте смесь в глубокую миску, добавьте растительное масло, кипяток, муку и все перемешайте венчиком.
- Хорошо разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. Вливайте тесто половником, и обжаривайте блинчик по 20-30 секунд с каждой стороны.
Подавать луковые блины можно со сметаной или вкусными соусами.