Завтрак сметут за секунды: рецепт потрясающих луковых оладий

А со вкусным соусом — просто пальчики оближешь!

Лук – очень полезный продукт. Он входит в состав большого количества блюд. К тому же, это важный ингредиент большого количества блюд.

Луковые оладьи — еще одно такое блюдо. По рецепту Shuba это отличный вариант сытного завтрака или обеда. Обязательно порадуйте себя их нежным вкусом!

Как приготовить луковые оладьи.

Ингредиенты на 4 порции:

яйца куриные — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

мука пшеничная — 100 г;

молоко — 200 мл;

кипяток — 50 мл;

сахар — 1/2 ст. л.;

соль — 1/3 ч. л.;

масло подсолнечное рафинированное — 30 мл;

зеленый лук — 10 г.

Способ приготовления:

Лук очистите и промойте, затем нарежьте и положите в чашу блендера. Добавьте к нему мытый зеленый лук, вбейте яйца, добавьте молоко, сахар и соль. Взбейте все на средней скорости 30-40 секунд. Перелейте смесь в глубокую миску, добавьте растительное масло, кипяток, муку и все перемешайте венчиком. Хорошо разогрейте сковороду и смажьте растительным маслом. Вливайте тесто половником, и обжаривайте блинчик по 20-30 секунд с каждой стороны.

Подавать луковые блины можно со сметаной или вкусными соусами.