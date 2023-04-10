Без этой картофельной запеканки не обойдется ни один праздничный обед
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Невероятно сытно и просто
Картофель — это всегда вкусно и всегда актуально. Ее варят, жарят, тушат, запекают. Из картофеля можно приготовить пюре или даже необычные биточки, а то и вовсе или запеканку с мясом, с грибами, овощами.
Картофельная запеканка является отличным вариантом для сытного ужина. Она довольно проста в приготовлении, а ее великолепный вкус точно поразит ваших близких. Приготовленное по рецепту Рrostoway блюдо выручит вас, когда нет много времени на приготовление еды.
Как приготовить картофельную запеканку
Ингредиенты:
- 500 г мясного фарша;
- 1 луковица;
- 5 картофелин;
- 200 г сметаны;
- 1 ч. л. горчицы;
- 200 г сыра;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте фарш с солью и перцем, выложите в форму для запекания.
- Мелко нарежьте лук и положите поверх фарша. Натрите картофель на крупной терке, посолите и равномерно разместите на луке.
- Смешайте сметану с горчицей и специями и залейте сверху картофель. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. После этого достаньте из духовки запеканку, посыпьте творогом и поставьте еще на 5 минут, чтобы творог расплавился.
Подавайте блюдо с любимыми овощами. Приятного аппетита!