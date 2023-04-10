Без этой картофельной запеканки не обойдется ни один праздничный обед

Невероятно сытно и просто

Картофель — это всегда вкусно и всегда актуально. Ее варят, жарят, тушат, запекают. Из картофеля можно приготовить пюре или даже необычные биточки, а то и вовсе или запеканку с мясом, с грибами, овощами.

Картофельная запеканка является отличным вариантом для сытного ужина. Она довольно проста в приготовлении, а ее великолепный вкус точно поразит ваших близких. Приготовленное по рецепту Рrostoway блюдо выручит вас, когда нет много времени на приготовление еды.

Как приготовить картофельную запеканку

Ингредиенты:

500 г мясного фарша;

1 луковица;

5 картофелин;

200 г сметаны;

1 ч. л. горчицы;

200 г сыра;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Смешайте фарш с солью и перцем, выложите в форму для запекания. Мелко нарежьте лук и положите поверх фарша. Натрите картофель на крупной терке, посолите и равномерно разместите на луке. Смешайте сметану с горчицей и специями и залейте сверху картофель. Запекайте 40 минут при температуре 180 градусов. После этого достаньте из духовки запеканку, посыпьте творогом и поставьте еще на 5 минут, чтобы творог расплавился.

Подавайте блюдо с любимыми овощами. Приятного аппетита!