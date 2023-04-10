Как приготовить закрученную паску: рецепт умопомрачительного краффина от шеф-повара
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Невероятно вкусная выпечка
Краффин – это очень популярная в мире выпечка, нечто среднее между слоенным круассаном и кексом маффин. Такой десерт уже стал традиционным к Пасхе. В его основе классическое дрожжевое тесто, однако из-за закручивания выпечка получила эту подобную круассану текстуру.
Сегодня мы попробуем приготовить краффины по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Чтобы насладиться невероятной выпечкой, мы ее приготовим с сухофруктами.
Как приготовить краффин — закрученную паску
Ингредиенты:
- 200 мл молока 2,5% жирности;
- цедра и сок одного среднего апельсина (около 45-50 мл);
- 20 г прессованных дрожжей;
- 150 г сахара;
- 3 яйца;
- 580 г муки;
- 150 г сливочного масла 82,5% жирности;
- 100 г клюквы;
- 100 г кураги;
- 100 г изюма;
- 70 г грецких орехов.
Также понадобиться две формы диаметром 14-15 см и высотой 11 см.
Способ приготовления:
- Для приготовления опары в миску влейте 200 мл молока 2,5 %, температурой до 40 градусов. Добавьте в него 20 г прессованных дрожжей и 1 ст. л. сахара. Перемешайте и отставьте на 20 минут в теплое место.
- Из апельсина натрите цедру на мелкую терку, из апельсина выжмите сок.
- В опару частями добавьте 580 г просеянной муки, тщательно размешивая.
- В миску вбейте 3 яйца и добавьте оставшийся сахар, взбейте блендером.
- В опару влейте апельсиновый сок, добавьте цедру и яичную смесь с сахаром. Сначала перемешайте ингредиенты с помощью силиконовой лопатки, затем замесите тесто руками. Переложите его в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на час.
- Измельчите грецкие орехи. Курагу помойте и нарежьте на небольшие кусочки. Изюм с клюквой помойте в дуршлаге и выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость.
- Настоявшееся тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около ½ см и смажьте по всей поверхности размягченным сливочным маслом.
- Смешайте орехи с курагой, изюмом и клюквой и разложите по всей поверхности теста сверху на масло не доходя по 4 см до краев.
- Закрутите тесто в рулет, покрутите, чтобы он хорошо закрепился. Разрежьте пополам и каждую полоску теста с сухофруктами закрутите в рулет, как улитку.
- Включите духовку до 180 градусов. Дно каждой формы застелите пергаментной бумагой и полностью смажьте их внутри сливочным маслом.
- Выложите тесто в формы — оно должно занимать 2/3 высоты. Поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы поднялось.
- Поставьте формы с тестом на 40-45 минут в духовку в режиме верхнего и нижнего нагрева. Выпечка должна стать золотисто-коричневого цвета.
- Вынимайте краффины из духовки и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
Если вы не хотите стоять долго у плиты, предлагаем вам приготовить паску без выпечки. Это простой и вкусный десерт при минимуме усилий.