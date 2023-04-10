Как приготовить закрученную паску: рецепт умопомрачительного краффина от шеф-повара

Невероятно вкусная выпечка

Краффин – это очень популярная в мире выпечка, нечто среднее между слоенным круассаном и кексом маффин. Такой десерт уже стал традиционным к Пасхе. В его основе классическое дрожжевое тесто, однако из-за закручивания выпечка получила эту подобную круассану текстуру.

Сегодня мы попробуем приготовить краффины по рецепту украинского шеф-повара Евгения Клопотенко. Чтобы насладиться невероятной выпечкой, мы ее приготовим с сухофруктами.

Как приготовить краффин — закрученную паску

Ингредиенты:

200 мл молока 2,5% жирности;

цедра и сок одного среднего апельсина (около 45-50 мл);

20 г прессованных дрожжей;

150 г сахара;

3 яйца;

580 г муки;

150 г сливочного масла 82,5% жирности;

100 г клюквы;

100 г кураги;

100 г изюма;

70 г грецких орехов.

Также понадобиться две формы диаметром 14-15 см и высотой 11 см.

Способ приготовления:

Для приготовления опары в миску влейте 200 мл молока 2,5 %, температурой до 40 градусов. Добавьте в него 20 г прессованных дрожжей и 1 ст. л. сахара. Перемешайте и отставьте на 20 минут в теплое место. Из апельсина натрите цедру на мелкую терку, из апельсина выжмите сок. В опару частями добавьте 580 г просеянной муки, тщательно размешивая. В миску вбейте 3 яйца и добавьте оставшийся сахар, взбейте блендером. В опару влейте апельсиновый сок, добавьте цедру и яичную смесь с сахаром. Сначала перемешайте ингредиенты с помощью силиконовой лопатки, затем замесите тесто руками. Переложите его в глубокую миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место на час. Измельчите грецкие орехи. Курагу помойте и нарежьте на небольшие кусочки. Изюм с клюквой помойте в дуршлаге и выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталась лишняя жидкость. Настоявшееся тесто раскатайте в прямоугольный пласт толщиной около ½ см и смажьте по всей поверхности размягченным сливочным маслом. Смешайте орехи с курагой, изюмом и клюквой и разложите по всей поверхности теста сверху на масло не доходя по 4 см до краев. Закрутите тесто в рулет, покрутите, чтобы он хорошо закрепился. Разрежьте пополам и каждую полоску теста с сухофруктами закрутите в рулет, как улитку. Включите духовку до 180 градусов. Дно каждой формы застелите пергаментной бумагой и полностью смажьте их внутри сливочным маслом. Выложите тесто в формы — оно должно занимать 2/3 высоты. Поставьте в теплое место на 30 минут, чтобы поднялось. Поставьте формы с тестом на 40-45 минут в духовку в режиме верхнего и нижнего нагрева. Выпечка должна стать золотисто-коричневого цвета. Вынимайте краффины из духовки и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Если вы не хотите стоять долго у плиты, предлагаем вам приготовить паску без выпечки. Это простой и вкусный десерт при минимуме усилий.