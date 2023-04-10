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Этому бисквиту нет равных: рецепт пирога "12 ложек"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятный итальянский пирог
Невероятный итальянский пирог. Фото wworld.com.ua

Десерт так просто готовить, что справится кто угодно

Сегодня мы хотим предложить вам необычный десерт — пирог "12 ложек". Свое название он получил за то, что не нужно отмеривать строго граммы на весах. Готовиться он просто и почти все ингредиенты добавляются в количестве 12 столовых ложек. В интернете можно встретить эту выпечку под названием "Итальянский пирог без весов".

По рецепту "Жіночого світу" десерт получается необычайно нежным и вкусным. Несмотря на простые ингредиенты, вкус у пирога — легкий, с приятным цитрусовым ароматом, буквально тает во рту. В тесто можно добавлять различные сухофрукты, орехи или цукаты, к тому же бисквит можно использовать даже для приготовления торта.

Как приготовить рецепт пирога "12 ложек"

Ингредиенты:

  • яйцо – 3 шт;
  • разрыхлитель для теста – 10гр (1 пакетик);
  • соль – 1 щепотка;
  • лимон – 0,5 шт;
  • сахар – 12 ст. л;
  • растительное масло – 12 ст. л;
  • молоко – 12 ст. л;
  • мука – 12 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте с сахаром и солью.
  2. Добавьте молоко, растительное масло, сок и цедру половины лимона, взбейте.
  3. Добавьте муку и разрыхлитель для теста, взбейте еще раз до однородного состояния.
  4. Вылейте тесто в смазанную маслом форму для запекания. Дно и бока предварительно обсыпьте мукой или манкой.
  5. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.

Пирог готов. Наслаждаемся с чашкой любимого кофе, ароматным чаем или просто с молоком.

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