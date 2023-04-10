Этому бисквиту нет равных: рецепт пирога "12 ложек"
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Десерт так просто готовить, что справится кто угодно
Сегодня мы хотим предложить вам необычный десерт — пирог "12 ложек". Свое название он получил за то, что не нужно отмеривать строго граммы на весах. Готовиться он просто и почти все ингредиенты добавляются в количестве 12 столовых ложек. В интернете можно встретить эту выпечку под названием "Итальянский пирог без весов".
По рецепту "Жіночого світу" десерт получается необычайно нежным и вкусным. Несмотря на простые ингредиенты, вкус у пирога — легкий, с приятным цитрусовым ароматом, буквально тает во рту. В тесто можно добавлять различные сухофрукты, орехи или цукаты, к тому же бисквит можно использовать даже для приготовления торта.
Как приготовить рецепт пирога "12 ложек"
Ингредиенты:
- яйцо – 3 шт;
- разрыхлитель для теста – 10гр (1 пакетик);
- соль – 1 щепотка;
- лимон – 0,5 шт;
- сахар – 12 ст. л;
- растительное масло – 12 ст. л;
- молоко – 12 ст. л;
- мука – 12 ст. л.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с сахаром и солью.
- Добавьте молоко, растительное масло, сок и цедру половины лимона, взбейте.
- Добавьте муку и разрыхлитель для теста, взбейте еще раз до однородного состояния.
- Вылейте тесто в смазанную маслом форму для запекания. Дно и бока предварительно обсыпьте мукой или манкой.
- Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 30 минут.
Пирог готов. Наслаждаемся с чашкой любимого кофе, ароматным чаем или просто с молоком.