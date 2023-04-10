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Просто и дешево: рецепт мясного рулета, фаршированного яйцами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Мясной рулет, фаршированный яйцами
Мясной рулет, фаршированный яйцами. Фото vkusnoo.com.ua

Такой рулет точно впечатлит гостей

Можно ли чем-то заменить такую вкусную, но абсолютно неполезную ветчину или колбасу из ближайшего магазина? Да, вкусным и сытным рулетом. А если он будет фаршированный яйцами — восторгу близких не будет предела.

Приготовленное по рецепту Smachno.ua блюдо выглядит очень эффектно в разрезе и придется кстати на праздничном столе. К тому же, на его приготовление вам не нужны какие-то необычные продукты.

Ингредиенты:

  • свинина — 200 г;
  • говядина — 200 г;
  • яйца – 7 шт.;
  • хлеб — 100 г;
  • лук – 3 шт.;
  • жир – 1 ст. л.;
  • панировочные сухари – 1 ст. л.;
  • майоран – 1 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свинину и говядину пропускаем через мясорубку, добавляем яйца, вымоченный в воде хлеб.
  2. Добавляем мелко нарезанный обжаренный лук, молотый черный перец, майоран, соль. Все тщательно перемешиваем. Даем настояться в течение часа.
  3. Разделочную доску застилаем пищевой пленкой. Сверху накладываем фарш. В центр рулета размещаем очищенные яйца и сворачиваем прямоугольником. Обваливаем в панировочных сухарях.
  4. Смазываем противень жиром и выкладываем рулет
  5. . Готовим на небольшом огне в духовке около получаса.

Подавать его можно с любым гарниром или со свежими овощами, а можно кушать как самостоятельное блюдо.

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