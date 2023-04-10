Просто и дешево: рецепт мясного рулета, фаршированного яйцами

Такой рулет точно впечатлит гостей

Можно ли чем-то заменить такую вкусную, но абсолютно неполезную ветчину или колбасу из ближайшего магазина? Да, вкусным и сытным рулетом. А если он будет фаршированный яйцами — восторгу близких не будет предела.

Приготовленное по рецепту Smachno.ua блюдо выглядит очень эффектно в разрезе и придется кстати на праздничном столе. К тому же, на его приготовление вам не нужны какие-то необычные продукты.

Ингредиенты:

свинина — 200 г;

говядина — 200 г;

яйца – 7 шт.;

хлеб — 100 г;

лук – 3 шт.;

жир – 1 ст. л.;

панировочные сухари – 1 ст. л.;

майоран – 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Свинину и говядину пропускаем через мясорубку, добавляем яйца, вымоченный в воде хлеб. Добавляем мелко нарезанный обжаренный лук, молотый черный перец, майоран, соль. Все тщательно перемешиваем. Даем настояться в течение часа. Разделочную доску застилаем пищевой пленкой. Сверху накладываем фарш. В центр рулета размещаем очищенные яйца и сворачиваем прямоугольником. Обваливаем в панировочных сухарях. Смазываем противень жиром и выкладываем рулет . Готовим на небольшом огне в духовке около получаса.

Подавать его можно с любым гарниром или со свежими овощами, а можно кушать как самостоятельное блюдо.