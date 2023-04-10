Просто и дешево: рецепт мясного рулета, фаршированного яйцами
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Такой рулет точно впечатлит гостей
Можно ли чем-то заменить такую вкусную, но абсолютно неполезную ветчину или колбасу из ближайшего магазина? Да, вкусным и сытным рулетом. А если он будет фаршированный яйцами — восторгу близких не будет предела.
Приготовленное по рецепту Smachno.ua блюдо выглядит очень эффектно в разрезе и придется кстати на праздничном столе. К тому же, на его приготовление вам не нужны какие-то необычные продукты.
Ингредиенты:
- свинина — 200 г;
- говядина — 200 г;
- яйца – 7 шт.;
- хлеб — 100 г;
- лук – 3 шт.;
- жир – 1 ст. л.;
- панировочные сухари – 1 ст. л.;
- майоран – 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Свинину и говядину пропускаем через мясорубку, добавляем яйца, вымоченный в воде хлеб.
- Добавляем мелко нарезанный обжаренный лук, молотый черный перец, майоран, соль. Все тщательно перемешиваем. Даем настояться в течение часа.
- Разделочную доску застилаем пищевой пленкой. Сверху накладываем фарш. В центр рулета размещаем очищенные яйца и сворачиваем прямоугольником. Обваливаем в панировочных сухарях.
- Смазываем противень жиром и выкладываем рулет
- . Готовим на небольшом огне в духовке около получаса.
Подавать его можно с любым гарниром или со свежими овощами, а можно кушать как самостоятельное блюдо.