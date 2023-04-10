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Лучше котлет: быстрые рулетики из мяса на праздничный стол

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Яркое и вкусное дополнение
Яркое и вкусное дополнение. Фото Stil - kurir

Быстро и вкусно

Если вы уже пробовали необычные котлеты с целым яйцом внутри, попробуйте приготовить рулетики из свиной вырезки. Они станут ярким дополнением к вашему праздничному столу.

Это блюдо можно приготовить как из свиной вырезки, так и других видов мяса. Рецептом поделились на портале Shuba.life.

Ингредиенты:

  • Свинина, вырезка — 400 г
  • Бекон, слайсы — 8 шт.
  • Чернослив — 8 шт
  • Масло по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Для соуса:

  • Сливки 20% — 150 мл
  • Шампиньоны — 100 г
  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Свиную вырезку промываем и подсушиваем на салфетке. Нарезаем на порционные куски толщиной примерно 4 см.
  2. В центре каждого кусочка делаем небольшие надрезы и укладываем внутрь чернослив. Каждый кусочек окутываем слайсами бекона. Чтобы лучше держался, можно закрепить кусочки зубочистками.
  3. Сковороду с маслом разогреваем, выкладываем на нее рулетики. На сильном огне жарим их по 2 минуты с каждой стороны. Когда все порции обжарены, перекладываем их на устланный фольгой противень и на 20 минут ставим в разогретую на 180 градусов духовку. После приготовления выключаем духовку, но блюдо из нее не вынимаем – она должна хорошо остыть.
  4. Для соуса нарезаем грибы кубиками и в течение 5 минут жарим на сливочном масле. Затем вливаем сливки, солим, перчим и готовим 5 минут.

Для подачи холодные рулетики несколько минут тушим в сливочном соусе с грибами. Приготовьте к ним на гарнир идеальное картофельное пюре – гости будут в восторге.

Теги:
#Рецепт #Мясо #рецепты на Пасху