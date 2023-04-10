Лучше котлет: быстрые рулетики из мяса на праздничный стол
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Быстро и вкусно
Если вы уже пробовали необычные котлеты с целым яйцом внутри, попробуйте приготовить рулетики из свиной вырезки. Они станут ярким дополнением к вашему праздничному столу.
Это блюдо можно приготовить как из свиной вырезки, так и других видов мяса. Рецептом поделились на портале Shuba.life.
Ингредиенты:
- Свинина, вырезка — 400 г
- Бекон, слайсы — 8 шт.
- Чернослив — 8 шт
- Масло по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Для соуса:
- Сливки 20% — 150 мл
- Шампиньоны — 100 г
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Свиную вырезку промываем и подсушиваем на салфетке. Нарезаем на порционные куски толщиной примерно 4 см.
- В центре каждого кусочка делаем небольшие надрезы и укладываем внутрь чернослив. Каждый кусочек окутываем слайсами бекона. Чтобы лучше держался, можно закрепить кусочки зубочистками.
- Сковороду с маслом разогреваем, выкладываем на нее рулетики. На сильном огне жарим их по 2 минуты с каждой стороны. Когда все порции обжарены, перекладываем их на устланный фольгой противень и на 20 минут ставим в разогретую на 180 градусов духовку. После приготовления выключаем духовку, но блюдо из нее не вынимаем – она должна хорошо остыть.
- Для соуса нарезаем грибы кубиками и в течение 5 минут жарим на сливочном масле. Затем вливаем сливки, солим, перчим и готовим 5 минут.
Для подачи холодные рулетики несколько минут тушим в сливочном соусе с грибами. Приготовьте к ним на гарнир идеальное картофельное пюре – гости будут в восторге.