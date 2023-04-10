Лучше котлет: быстрые рулетики из мяса на праздничный стол

Быстро и вкусно

Если вы уже пробовали необычные котлеты с целым яйцом внутри, попробуйте приготовить рулетики из свиной вырезки. Они станут ярким дополнением к вашему праздничному столу.

Это блюдо можно приготовить как из свиной вырезки, так и других видов мяса. Рецептом поделились на портале Shuba.life.

Ингредиенты:

Свинина, вырезка — 400 г

Бекон, слайсы — 8 шт.

Чернослив — 8 шт

Масло по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Для соуса:

Сливки 20% — 150 мл

Шампиньоны — 100 г

Масло сливочное – 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Свиную вырезку промываем и подсушиваем на салфетке. Нарезаем на порционные куски толщиной примерно 4 см. В центре каждого кусочка делаем небольшие надрезы и укладываем внутрь чернослив. Каждый кусочек окутываем слайсами бекона. Чтобы лучше держался, можно закрепить кусочки зубочистками. Сковороду с маслом разогреваем, выкладываем на нее рулетики. На сильном огне жарим их по 2 минуты с каждой стороны. Когда все порции обжарены, перекладываем их на устланный фольгой противень и на 20 минут ставим в разогретую на 180 градусов духовку. После приготовления выключаем духовку, но блюдо из нее не вынимаем – она должна хорошо остыть. Для соуса нарезаем грибы кубиками и в течение 5 минут жарим на сливочном масле. Затем вливаем сливки, солим, перчим и готовим 5 минут.

Для подачи холодные рулетики несколько минут тушим в сливочном соусе с грибами. Приготовьте к ним на гарнир идеальное картофельное пюре – гости будут в восторге.