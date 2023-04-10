Идеальный завтрак из дешевых продуктов: картофельная пицца за 20 минут
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Готовится быстро на одной сковороде
Если обычные вкусные деруны надоели, попробуйте приготовить быструю картофельную пиццу на сковороде. Это отличный завтрак для всей семьи.
Наполнители к ней можно менять по своему вкусу. Рецептом поделились на портале "Школа жизни".
Ингредиенты:
- Картофель – 500 .
- Соль – 0,5 ч.л. (по вкусу)
- Смесь перцев
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 2-3 ст. л. с горкой
- Подсолнечное масло 2-3 ст. л.
Для начинки:
- Кетчуп – 1,5 ст.л
- Сыр твердый – 90 г
- Колбаса
- Помидор
- Болгарский перец
- Петрушка
Способ приготовления:
- Картофель натираем на большой терке, солим, добавляем специи, яйцо и муку, перемешиваем. Тесто для пиццы готово.
- Разогреваем масло. Разравниваем картофельное тесто по сковороде и жарим до золотистой корочки. Когда с одной стороны поджарится – переворачиваем.
- Смазываем лепешку кетчупом, выкладываем сверху начинку: колбасу, помидоры, болгарский перец, зелень, сыр.
- Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне еще 10-15 минут. Готово.
Такую "пиццу" вкусно подавать со сметаной, зеленью. Также попробуйте приготовить на завтрак вкусные оладьи из лука.