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Идеальный завтрак из дешевых продуктов: картофельная пицца за 20 минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Лучше, чем обычные деруны
Лучше, чем обычные деруны. Фото svitreceptiv.com

Готовится быстро на одной сковороде

Если обычные вкусные деруны надоели, попробуйте приготовить быструю картофельную пиццу на сковороде. Это отличный завтрак для всей семьи.

Наполнители к ней можно менять по своему вкусу. Рецептом поделились на портале "Школа жизни".

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 .
  • Соль – 0,5 ч.л. (по вкусу)
  • Смесь перцев
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 2-3 ст. л. с горкой
  • Подсолнечное масло 2-3 ст. л.

Для начинки:

  • Кетчуп – 1,5 ст.л
  • Сыр твердый – 90 г
  • Колбаса
  • Помидор
  • Болгарский перец
  • Петрушка

Способ приготовления:

  1. Картофель натираем на большой терке, солим, добавляем специи, яйцо и муку, перемешиваем. Тесто для пиццы готово.
  2. Разогреваем масло. Разравниваем картофельное тесто по сковороде и жарим до золотистой корочки. Когда с одной стороны поджарится – переворачиваем.
  3. Смазываем лепешку кетчупом, выкладываем сверху начинку: колбасу, помидоры, болгарский перец, зелень, сыр.
  4. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне еще 10-15 минут. Готово.

Такую "пиццу" вкусно подавать со сметаной, зеленью. Также попробуйте приготовить на завтрак вкусные оладьи из лука.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Пицца