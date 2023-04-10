Идеальный завтрак из дешевых продуктов: картофельная пицца за 20 минут

Готовится быстро на одной сковороде

Если обычные вкусные деруны надоели, попробуйте приготовить быструю картофельную пиццу на сковороде. Это отличный завтрак для всей семьи.

Наполнители к ней можно менять по своему вкусу. Рецептом поделились на портале "Школа жизни".

Ингредиенты:

Картофель – 500 .

Соль – 0,5 ч.л. (по вкусу)

Смесь перцев

Яйцо – 1 шт

Мука – 2-3 ст. л. с горкой

Подсолнечное масло 2-3 ст. л.

Для начинки:

Кетчуп – 1,5 ст.л

Сыр твердый – 90 г

Колбаса

Помидор

Болгарский перец

Петрушка

Способ приготовления:

Картофель натираем на большой терке, солим, добавляем специи, яйцо и муку, перемешиваем. Тесто для пиццы готово. Разогреваем масло. Разравниваем картофельное тесто по сковороде и жарим до золотистой корочки. Когда с одной стороны поджарится – переворачиваем. Смазываем лепешку кетчупом, выкладываем сверху начинку: колбасу, помидоры, болгарский перец, зелень, сыр. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне еще 10-15 минут. Готово.

Такую "пиццу" вкусно подавать со сметаной, зеленью. Также попробуйте приготовить на завтрак вкусные оладьи из лука.