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Глазурь на паски, которая никогда не покрошится: без желатина и сырого белка

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Очень вкусная и не хрупкая глазурь
Очень вкусная и не хрупкая глазурь. Фото 1+1

Идеальная сливочная глазурь

Самые популярные рецепты глазури для пасок берут за основу либо яичный белок, либо желатин. Но есть еще один способ – на сливках.

Такая глазурь застывает за 5 минут и совсем не крошится. Рецептом идеальной глянцевой глазури поделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • Сливочное масло – 30 гр
  • Сахарная пудра — 300 гр
  • Сливки (любой жирности) – 50 гр
  • Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Сливки немного подогреваем и растапливаем в них сливочное масло. Не надо сильно греть – достаточно, чтобы масло просто соединилось со сливками.
  2. В массу всыпаем сахарную пудру с ванилином и слегка взбиваем миксером, чтобы соединить компоненты.

Такая глазурь быстро застывает, поэтому готовить ее нужно сразу перед украшением готовых пасок. Нанесите ее на паски, украсьте орехами, посыпкой, шоколадом и т. д. А если вы еще не определились с рецептом самой пасочки, ваше сердце может завоевать невероятная подольская паска.

Теги:
#Рецепт #Пасха #Глазурь #рецепты на Пасху