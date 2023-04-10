Глазурь на паски, которая никогда не покрошится: без желатина и сырого белка

Идеальная сливочная глазурь

Самые популярные рецепты глазури для пасок берут за основу либо яичный белок, либо желатин. Но есть еще один способ – на сливках.

Такая глазурь застывает за 5 минут и совсем не крошится. Рецептом идеальной глянцевой глазури поделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты:

Сливочное масло – 30 гр

Сахарная пудра — 300 гр

Сливки (любой жирности) – 50 гр

Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

Сливки немного подогреваем и растапливаем в них сливочное масло. Не надо сильно греть – достаточно, чтобы масло просто соединилось со сливками. В массу всыпаем сахарную пудру с ванилином и слегка взбиваем миксером, чтобы соединить компоненты.

Такая глазурь быстро застывает, поэтому готовить ее нужно сразу перед украшением готовых пасок. Нанесите ее на паски, украсьте орехами, посыпкой, шоколадом и т. д. А если вы еще не определились с рецептом самой пасочки, ваше сердце может завоевать невероятная подольская паска.