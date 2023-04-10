Глазурь на паски, которая никогда не покрошится: без желатина и сырого белка
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Идеальная сливочная глазурь
Самые популярные рецепты глазури для пасок берут за основу либо яичный белок, либо желатин. Но есть еще один способ – на сливках.
Такая глазурь застывает за 5 минут и совсем не крошится. Рецептом идеальной глянцевой глазури поделились на портале Ukr.Media.
Ингредиенты:
- Сливочное масло – 30 гр
- Сахарная пудра — 300 гр
- Сливки (любой жирности) – 50 гр
- Ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
- Сливки немного подогреваем и растапливаем в них сливочное масло. Не надо сильно греть – достаточно, чтобы масло просто соединилось со сливками.
- В массу всыпаем сахарную пудру с ванилином и слегка взбиваем миксером, чтобы соединить компоненты.
Такая глазурь быстро застывает, поэтому готовить ее нужно сразу перед украшением готовых пасок. Нанесите ее на паски, украсьте орехами, посыпкой, шоколадом и т. д. А если вы еще не определились с рецептом самой пасочки, ваше сердце может завоевать невероятная подольская паска.