Приготовьте глазированные сырки дома - и больше не купите их в магазине
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Готовить — это просто!
Магазинные глазированные сырки не всегда вкусные и полезные. Однако это не повод отказывать себе в любимом лакомстве, просто можно приготовить их дома.
Вместе с "Жіночим світом" поделимся рецептами, как приготовить глазированные сырки дома. Вы сможете сделать любимую сладость самостоятельно только из натуральных ингредиентов.
Как приготовить глазированные сырки
Быстрый и простой рецепт любимого лакомства
Ингредиенты на 8-10 сырков среднего размера:
- нежирный сыр – около 350 г;
- сахарная пудра – 100 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 150 г;
- черный шоколад – 1 плитка.
Способ приготовления:
- Взбейте творог блендером в однородную массу, добавляя к нему сахарную пудру и размягченное сливочное масло и ванилин.
- Сформируйте из полученной массы сырки в нужную форму. Заверните их в фольгу и отправьте в морозилку на 10-15 минут.
- Пока сырки "принимают форму", растопите на водяной бане шоколад и добавьте в него 30 г сливочного масла.
- Окуните сырки в глазурь и положите в холодильник охлаждаться на 5-6 часов.
Диетический рецепт глазированных сырков
Ингредиенты для 4-5 порций:
- кешью – 250 г;
- финики – 8-10 штук;
- замороженная клюква – 150 г;
- молоко – 250 мл;
- кокосовое масло – 3 ст. л.;
- какао – 3 ч. л.
Способ приготовления:
- В блендере смешайте ягоды, кешью, молоко и финики до получения однородной массы.
- Разложите смесь в силиконовые формы и оставьте в морозилке застывать на час-полтора.
- В это время сделайте шоколадную глазурь. Для этого смешайте кокосовое масло и какао.
- Глазурью полейте сырки и оставьте застывать в холодильнике на пару часов.
Кстати, плавленный сыр тоже можно приготовить дома. Всего четыре ингредиента — и вкуснотища готова.