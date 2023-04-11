Приготовьте глазированные сырки дома - и больше не купите их в магазине

Готовить — это просто!

Магазинные глазированные сырки не всегда вкусные и полезные. Однако это не повод отказывать себе в любимом лакомстве, просто можно приготовить их дома.

Вместе с "Жіночим світом" поделимся рецептами, как приготовить глазированные сырки дома. Вы сможете сделать любимую сладость самостоятельно только из натуральных ингредиентов.

Как приготовить глазированные сырки

Быстрый и простой рецепт любимого лакомства

Ингредиенты на 8-10 сырков среднего размера:

нежирный сыр – около 350 г;

сахарная пудра – 100 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

сливочное масло – 150 г;

черный шоколад – 1 плитка.

Способ приготовления:

Взбейте творог блендером в однородную массу, добавляя к нему сахарную пудру и размягченное сливочное масло и ванилин. Сформируйте из полученной массы сырки в нужную форму. Заверните их в фольгу и отправьте в морозилку на 10-15 минут. Пока сырки "принимают форму", растопите на водяной бане шоколад и добавьте в него 30 г сливочного масла. Окуните сырки в глазурь и положите в холодильник охлаждаться на 5-6 часов.

Диетический рецепт глазированных сырков

Ингредиенты для 4-5 порций:

кешью – 250 г;

финики – 8-10 штук;

замороженная клюква – 150 г;

молоко – 250 мл;

кокосовое масло – 3 ст. л.;

какао – 3 ч. л.

Способ приготовления:

В блендере смешайте ягоды, кешью, молоко и финики до получения однородной массы. Разложите смесь в силиконовые формы и оставьте в морозилке застывать на час-полтора. В это время сделайте шоколадную глазурь. Для этого смешайте кокосовое масло и какао. Глазурью полейте сырки и оставьте застывать в холодильнике на пару часов.

Кстати, плавленный сыр тоже можно приготовить дома. Всего четыре ингредиента — и вкуснотища готова.