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Приготовьте глазированные сырки дома - и больше не купите их в магазине

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимое лакомство - глазированные сырки
Любимое лакомство - глазированные сырки. Фото ТСН

Готовить — это просто!

Магазинные глазированные сырки не всегда вкусные и полезные. Однако это не повод отказывать себе в любимом лакомстве, просто можно приготовить их дома.

Вместе с "Жіночим світом" поделимся рецептами, как приготовить глазированные сырки дома. Вы сможете сделать любимую сладость самостоятельно только из натуральных ингредиентов.

Как приготовить глазированные сырки

Быстрый и простой рецепт любимого лакомства

Ингредиенты на 8-10 сырков среднего размера:

  • нежирный сыр – около 350 г;
  • сахарная пудра – 100 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 150 г;
  • черный шоколад – 1 плитка.

Способ приготовления:

  1. Взбейте творог блендером в однородную массу, добавляя к нему сахарную пудру и размягченное сливочное масло и ванилин.
  2. Сформируйте из полученной массы сырки в нужную форму. Заверните их в фольгу и отправьте в морозилку на 10-15 минут.
  3. Пока сырки "принимают форму", растопите на водяной бане шоколад и добавьте в него 30 г сливочного масла.
  4. Окуните сырки в глазурь и положите в холодильник охлаждаться на 5-6 часов.

Диетический рецепт глазированных сырков

Ингредиенты для 4-5 порций:

  • кешью – 250 г;
  • финики – 8-10 штук;
  • замороженная клюква – 150 г;
  • молоко – 250 мл;
  • кокосовое масло – 3 ст. л.;
  • какао – 3 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В блендере смешайте ягоды, кешью, молоко и финики до получения однородной массы.
  2. Разложите смесь в силиконовые формы и оставьте в морозилке застывать на час-полтора.
  3. В это время сделайте шоколадную глазурь. Для этого смешайте кокосовое масло и какао.
  4. Глазурью полейте сырки и оставьте застывать в холодильнике на пару часов.

Кстати, плавленный сыр тоже можно приготовить дома. Всего четыре ингредиента — и вкуснотища готова.

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