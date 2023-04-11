Эта буженина прочно займет место в вашей пасхальной корзине: необычный рецепт мяса в тесте

Приготовим любимое мясо необычно

Не за горами самый большой христианский праздник — Пасха. Традиционно в пасхальную корзину кладутся не только паски и пасхальные яйца, но и мясо.

Вместе со Smachno.ua приготовим сегодня не просто мясо, а буженину в тесте. Такое блюдо вместе с крашенками и выпечкой точно станет украшением вашей пасхальной корзины.

Как приготовить буженину в тесте

Ингредиенты:

свинина (шейка) — 600 г;

чеснок — 2 зубчик;

перец черный (молотый), соль - по вкусу;

тесто слоеное (готовое) — 500 г;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления:

Свинину тщательно моем под холодной проточной водой, сушим, натираем смесью из соли, молотого перца и измельченного чеснока и прячем в холодильник на 8 часов. Сковороду хорошо разогреваем и обжариваем подготовленное мясо до появления золотистой корочки. Снимаем с огня и слегка остужаем. Раскатываем тесто прямоугольной формы. В центр теста кладем мясо. Сверху и снизу оставляем пустое место по 5-10 см, с каждого края — по 10 см. Боковые части теста нарезаем по диагонали по отношению к куску мяса на полоски шириной 2 см. Края теста смазываем взбитым яйцом. Верхний и нижний край загибаем на кусок мяса, а боковые полоски теста складываем попеременно друг на друга, чтобы на поверхности куска мяса получилась "косичка". Выпекаем мясо в духовке при температуре 200 °С в течение 30 минут.

Если вам захотелось домашней колбасы, то ее можно приготовить всего из пару ингредиентов. Без возни и сложностей реально сделать потрясающее блюдо.