Укр

Поразите гостей салатом из одного ингредиента: универсальное блюдо к пасхальному столу

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Классический яичный салат Новость обновлена 11 апреля 2023, 14:19
Классический яичный салат. Фото pexels.com

Потрясающая закуска за пару минут

На носу Пасха и самое время подумать, чем удивлять своих гостей. Кроме традиционной паски, нужно позаботиться и о других блюдах.

"Мета" предлагает приготовить классический яичный салат. Этот рецепт предлагает дополнить яйцо несколькими приправами и в результате получится сытное и вкусное блюдо. Оно отлично подойдет как к праздничному столу, так и в качестве ежедневной закуски. Такой салат можно использовать также в качестве закуски или для приготовления бутербродов, выкладывая его на поджаренные гренки.

Как приготовить классический яичный салат

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 6 шт.;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • дижонская горчица – 1 ч. л.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • перец черный молотый – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отварите яйца, охладите и почистите их, разрежьте каждое яйцо пополам.
  2. Измельчите яйца до желаемой текстуры.
  3. Смешайте майонез, горчицу, соль и перец в небольшой миске. Добавьте нарезанные яйца в майонезную смесь и перемешайте. Блюдо готово, приятного аппетита. Подавать нужно вместе с овощами или на листьях капусты.

А ваши дети точно обрадуются необычной закуске "Сюрприз цыпленка". Блюдо настолько им понравится, что они будут помогать вам готовить.

Теги:
#Рецепт #Салат #Яйцо #Готовим дома #рецепты на Пасху