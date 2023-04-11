Поразите гостей салатом из одного ингредиента: универсальное блюдо к пасхальному столу

Потрясающая закуска за пару минут

На носу Пасха и самое время подумать, чем удивлять своих гостей. Кроме традиционной паски, нужно позаботиться и о других блюдах.

"Мета" предлагает приготовить классический яичный салат. Этот рецепт предлагает дополнить яйцо несколькими приправами и в результате получится сытное и вкусное блюдо. Оно отлично подойдет как к праздничному столу, так и в качестве ежедневной закуски. Такой салат можно использовать также в качестве закуски или для приготовления бутербродов, выкладывая его на поджаренные гренки.

Как приготовить классический яичный салат

Ингредиенты:

яйца куриные – 6 шт.;

майонез – 1 ст. л.;

дижонская горчица – 1 ч. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

перец черный молотый – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

Отварите яйца, охладите и почистите их, разрежьте каждое яйцо пополам. Измельчите яйца до желаемой текстуры. Смешайте майонез, горчицу, соль и перец в небольшой миске. Добавьте нарезанные яйца в майонезную смесь и перемешайте. Блюдо готово, приятного аппетита. Подавать нужно вместе с овощами или на листьях капусты.

А ваши дети точно обрадуются необычной закуске "Сюрприз цыпленка". Блюдо настолько им понравится, что они будут помогать вам готовить.