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Такого ваши близкие еще не ели: рецепт маринованных крабовых палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Маринованные крабовые палочки
Маринованные крабовые палочки. Фото shuba.life

Потрясающая закуска из обычных ингредиентов

Крабовые палочки можно сравнить с чипсами или даже конфетами – съел одну, и уже невозможно оторваться. Как правило, их добавляют в салаты, однако их можно приготовить и весьма необычным способом. Например, замариновать.

Приготовленная по рецепту Shuba.life закуска станет отличным дополнением к праздничному столу, к тому же готовится она очень просто. Маринованные крабовые палочки идеально подойдут для приготовления салатов из морепродуктов, первых блюд и изысканных закусок. С ними можно также делать супы, фрикадельки и другие, не менее интересные блюда.

Как приготовить маринованные крабовые палочки

Ингредиенты на 4 порции:

  • крабовые палочки – 250 г;
  • оливковое масло – 100 мл;
  • сок лимона – 50 мл;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • паприка молотая — 10 г;
  • приправа "Итальянские травы" — 10 г;
  • соль, черный перец молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками. Поместите их в контейнер.
  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, паприку и итальянские травы. Посолите, поперчите и перемешайте.
  3. Залейте этой смесью кусочки крабовых палочек. Накройте контейнер крышкой и положите в холодильник на 12 часов.

Крабовые палочки можно добавить в котлеты. Они добавят в блюдо пикантности.

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