Такого ваши близкие еще не ели: рецепт маринованных крабовых палочек
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Потрясающая закуска из обычных ингредиентов
Крабовые палочки можно сравнить с чипсами или даже конфетами – съел одну, и уже невозможно оторваться. Как правило, их добавляют в салаты, однако их можно приготовить и весьма необычным способом. Например, замариновать.
Приготовленная по рецепту Shuba.life закуска станет отличным дополнением к праздничному столу, к тому же готовится она очень просто. Маринованные крабовые палочки идеально подойдут для приготовления салатов из морепродуктов, первых блюд и изысканных закусок. С ними можно также делать супы, фрикадельки и другие, не менее интересные блюда.
Как приготовить маринованные крабовые палочки
Ингредиенты на 4 порции:
- крабовые палочки – 250 г;
- оливковое масло – 100 мл;
- сок лимона – 50 мл;
- чеснок – 1 зубчик;
- паприка молотая — 10 г;
- приправа "Итальянские травы" — 10 г;
- соль, черный перец молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
- Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками. Поместите их в контейнер.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, паприку и итальянские травы. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Залейте этой смесью кусочки крабовых палочек. Накройте контейнер крышкой и положите в холодильник на 12 часов.
Крабовые палочки можно добавить в котлеты. Они добавят в блюдо пикантности.