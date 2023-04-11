Такого ваши близкие еще не ели: рецепт маринованных крабовых палочек

Потрясающая закуска из обычных ингредиентов

Крабовые палочки можно сравнить с чипсами или даже конфетами – съел одну, и уже невозможно оторваться. Как правило, их добавляют в салаты, однако их можно приготовить и весьма необычным способом. Например, замариновать.

Приготовленная по рецепту Shuba.life закуска станет отличным дополнением к праздничному столу, к тому же готовится она очень просто. Маринованные крабовые палочки идеально подойдут для приготовления салатов из морепродуктов, первых блюд и изысканных закусок. С ними можно также делать супы, фрикадельки и другие, не менее интересные блюда.

Как приготовить маринованные крабовые палочки

Ингредиенты на 4 порции:

крабовые палочки – 250 г;

оливковое масло – 100 мл;

сок лимона – 50 мл;

чеснок – 1 зубчик;

паприка молотая — 10 г;

приправа "Итальянские травы" — 10 г;

соль, черный перец молотый – по вкусу.

Способ приготовления:

Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками. Поместите их в контейнер. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, паприку и итальянские травы. Посолите, поперчите и перемешайте. Залейте этой смесью кусочки крабовых палочек. Накройте контейнер крышкой и положите в холодильник на 12 часов.

Крабовые палочки можно добавить в котлеты. Они добавят в блюдо пикантности.