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Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: блюдо, которое сметут за секунды

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Необычная свекла по-корейски Новость обновлена 11 апреля 2023, 16:28
Необычная свекла по-корейски. Фото prostoway

Очень быстро и невероятно вкусно

Морковь по-корейски — привычное блюдо на наших столах. А что, если попробовать свеклу по-корейски?

Приготовленное по рецепту Yabpoela.com блюдо получается пикантным и невероятно вкусным. Свекла по-корейски — отличная закуска на каждый день или праздничный стол, ее можно подавать и как гарнир, и как салат. Еще одно ее достоинство — она готовится быстро: всего несколько простых ингредиентов, и пикантная свекольная закуска с незабываемым вкусом у вас на столе.

Как приготовить свеклу по-корейски

Ингредиенты:

  • свекла — 1 кг;
  • чеснок — 4 зуб.;
  • лук репчатый — 200 г;
  • масло растительное — 60 мл;
  • уксусная эссенция 70% — 1/2 ст. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • перец красный чили — 1/2 ч. л.;
  • перец черный — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л. ;
  • соль — 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Влейте растительное масло на сковороду и обжарьте репчатый лук нарезанный полукольцами на среднем огне до золотистости.
  2. Сырую свеклу натрите на терке, которая используется для моркови по-корейски.
  3. К свекле добавьте сахар, посолите, влейте уксус. Также добавьте оба вида перца, кориандр, пропущенный через чеснокодавку. Перемешайте.
  4. Теперь добавьте остывший жареный лук и снова все перемешайте.
  5. Поставьте блюдо настаиваться в холодильник на 2 часа.

Почистить и натереть свеклу для салата легко. При этом вы останетесь чистыми и не испачкаетесь.

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