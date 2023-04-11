Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: блюдо, которое сметут за секунды
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Очень быстро и невероятно вкусно
Морковь по-корейски — привычное блюдо на наших столах. А что, если попробовать свеклу по-корейски?
Приготовленное по рецепту Yabpoela.com блюдо получается пикантным и невероятно вкусным. Свекла по-корейски — отличная закуска на каждый день или праздничный стол, ее можно подавать и как гарнир, и как салат. Еще одно ее достоинство — она готовится быстро: всего несколько простых ингредиентов, и пикантная свекольная закуска с незабываемым вкусом у вас на столе.
Как приготовить свеклу по-корейски
Ингредиенты:
- свекла — 1 кг;
- чеснок — 4 зуб.;
- лук репчатый — 200 г;
- масло растительное — 60 мл;
- уксусная эссенция 70% — 1/2 ст. л.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- перец красный чили — 1/2 ч. л.;
- перец черный — 1/2 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л. ;
- соль — 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Влейте растительное масло на сковороду и обжарьте репчатый лук нарезанный полукольцами на среднем огне до золотистости.
- Сырую свеклу натрите на терке, которая используется для моркови по-корейски.
- К свекле добавьте сахар, посолите, влейте уксус. Также добавьте оба вида перца, кориандр, пропущенный через чеснокодавку. Перемешайте.
- Теперь добавьте остывший жареный лук и снова все перемешайте.
- Поставьте блюдо настаиваться в холодильник на 2 часа.
Почистить и натереть свеклу для салата легко. При этом вы останетесь чистыми и не испачкаетесь.