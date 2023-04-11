Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: блюдо, которое сметут за секунды

Очень быстро и невероятно вкусно

Морковь по-корейски — привычное блюдо на наших столах. А что, если попробовать свеклу по-корейски?

Приготовленное по рецепту Yabpoela.com блюдо получается пикантным и невероятно вкусным. Свекла по-корейски — отличная закуска на каждый день или праздничный стол, ее можно подавать и как гарнир, и как салат. Еще одно ее достоинство — она готовится быстро: всего несколько простых ингредиентов, и пикантная свекольная закуска с незабываемым вкусом у вас на столе.

Как приготовить свеклу по-корейски

Ингредиенты:

свекла — 1 кг;

чеснок — 4 зуб.;

лук репчатый — 200 г;

масло растительное — 60 мл;

уксусная эссенция 70% — 1/2 ст. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

перец красный чили — 1/2 ч. л.;

перец черный — 1/2 ч. л.;

сахар — 2 ст. л. ;

соль — 2 ч. л.

Способ приготовления:

Влейте растительное масло на сковороду и обжарьте репчатый лук нарезанный полукольцами на среднем огне до золотистости. Сырую свеклу натрите на терке, которая используется для моркови по-корейски. К свекле добавьте сахар, посолите, влейте уксус. Также добавьте оба вида перца, кориандр, пропущенный через чеснокодавку. Перемешайте. Теперь добавьте остывший жареный лук и снова все перемешайте. Поставьте блюдо настаиваться в холодильник на 2 часа.

Почистить и натереть свеклу для салата легко. При этом вы останетесь чистыми и не испачкаетесь.