Укр

Вместо колбасы и в нарезку: потрясающее печеное мясо должно быть на каждом столе на Пасху

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мясо остается сочным
Мясо остается сочным. Фото "Школа жизни"

Таким образом, можно приготовить любое мясо

Печеное мясо – один из прекрасных способов его приготовить. Такая закуска, как и необычный рулет "Павлиний глаз", подойдет и на каждый день, например, для утренних бутербродов или перекуса, и к праздничному столу, как самостоятельная нарезка.

На портале "Школа жизни" поделились простым рецептом печеной свиной шеи. Но вся красота этого рецепта в том, что так можно приготовить любое мясо.

Ингредиенты:

  • Свиная корейка или шея – около 1 кг (можно взять и карбонад)
  • Сливочное масло – 100 г
  • Зеленый лук – 40 г
  • Укроп – 40 г
  • Чеснок – 1 головка
  • Помидоры вяленые (по желанию)
  • Тимьян – 1 ч.л
  • Соль, черный перец – по вкусу
Разрезанное мясо
Мясо разрезаем таким образом

Способ приготовления:

  1. Разрезаем мясо "книжкой", как показано на фото. В блендер закладываем немного размягченное сливочное масло, пучок зеленого лука, пучок укропа, чеснок и вяленые помидоры. Всыпаем сушеный чабрец, соль, черный молотый перец и перемалываем в однородную пасту.
  2. Пасту из масла и трав перекладываем на мясо и равномерно распределяем по всей поверхности. Сворачиваем кусочек мяса, а вышедшей из разрезов пастой обмазываем кусок со всех сторон.
  3. Плотно заворачиваем кусок сначала в пергамент, а затем в несколько слоев фольги и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа.
  4. После запекания мясо остужаем до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на ночь или на 5-6 часов.

Кусочек после охлаждения хорошо держит форму и не разваливается. Паста делает мясо очень вкусным и сочным. Идеально подходит для бутербродов вместо колбасы. А еще, как и сытную намазку из мяса и сала, можно подать к праздничному столу.

Теги:
#Мясо #Пасха #рецепты на Пасху