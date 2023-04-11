Вместо колбасы и в нарезку: потрясающее печеное мясо должно быть на каждом столе на Пасху

Таким образом, можно приготовить любое мясо

Печеное мясо – один из прекрасных способов его приготовить. Такая закуска, как и необычный рулет "Павлиний глаз", подойдет и на каждый день, например, для утренних бутербродов или перекуса, и к праздничному столу, как самостоятельная нарезка.

На портале "Школа жизни" поделились простым рецептом печеной свиной шеи. Но вся красота этого рецепта в том, что так можно приготовить любое мясо.

Ингредиенты:

Свиная корейка или шея – около 1 кг (можно взять и карбонад)

Сливочное масло – 100 г

Зеленый лук – 40 г

Укроп – 40 г

Чеснок – 1 головка

Помидоры вяленые (по желанию)

Тимьян – 1 ч.л

Соль, черный перец – по вкусу

Мясо разрезаем таким образом

Способ приготовления:

Разрезаем мясо "книжкой", как показано на фото. В блендер закладываем немного размягченное сливочное масло, пучок зеленого лука, пучок укропа, чеснок и вяленые помидоры. Всыпаем сушеный чабрец, соль, черный молотый перец и перемалываем в однородную пасту. Пасту из масла и трав перекладываем на мясо и равномерно распределяем по всей поверхности. Сворачиваем кусочек мяса, а вышедшей из разрезов пастой обмазываем кусок со всех сторон. Плотно заворачиваем кусок сначала в пергамент, а затем в несколько слоев фольги и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа. После запекания мясо остужаем до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на ночь или на 5-6 часов.

Кусочек после охлаждения хорошо держит форму и не разваливается. Паста делает мясо очень вкусным и сочным. Идеально подходит для бутербродов вместо колбасы. А еще, как и сытную намазку из мяса и сала, можно подать к праздничному столу.