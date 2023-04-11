Без яиц и моря масла: готовим сочные котлеты в духовке

Как приготовить вкусные иполезные котлетки

Рецептов приготовления котлет очень много, в каждой семье их готовят по-разному. Это могут быть классические котлеты или экстравагантные, такие как котлеты с целым яйцом.

На портале "Школа жизни" поделились интересным рецептом. Его изюминка состоит в том, что котлеты не жарятся, как обычно, а запекаются в духовке.

Ингредиенты:

Фарш – 900 г

Лук – 1 шт

Картофель сырой – 200-250 г

2-3 зубчика чеснока (по желанию)

(+/-) 100 г хлеба

1-1,5 ч. л. соли, перец по вкусу

Панировочные сухари/мука

Способ приготовления:

Хлеб заливаем прохладной водой. Берем любой фарш. Мелко режем или натираем на терке лук. Извращаем сырой картофель. Хлеб хорошо отжимаем и добавляем в фарш. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем фарш и отбиваем об дно миски. Если есть время, даем фаршу постоять в холодильнике. Ему нужно минут 15, чтобы настояться. Панировать можно в сухарях или муке. Смазываем противень сливочным маслом, перекладываем котлеты. Можно слегка подсушить перед этим почти на сухой горячей сковороде. Закладываем котлеты в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Когда стечет время, разрежьте одну котлетку, чтобы посмотреть, готова ли она.

Это идеальные котлеты на каждый день, для ужина семьи. Приготовьте к ним картофельное пюре – и домашние будут в восторге.