Без яиц и моря масла: готовим сочные котлеты в духовке
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Как приготовить вкусные иполезные котлетки
Рецептов приготовления котлет очень много, в каждой семье их готовят по-разному. Это могут быть классические котлеты или экстравагантные, такие как котлеты с целым яйцом.
На портале "Школа жизни" поделились интересным рецептом. Его изюминка состоит в том, что котлеты не жарятся, как обычно, а запекаются в духовке.
Ингредиенты:
- Фарш – 900 г
- Лук – 1 шт
- Картофель сырой – 200-250 г
- 2-3 зубчика чеснока (по желанию)
- (+/-) 100 г хлеба
- 1-1,5 ч. л. соли, перец по вкусу
- Панировочные сухари/мука
Способ приготовления:
- Хлеб заливаем прохладной водой. Берем любой фарш. Мелко режем или натираем на терке лук.
- Извращаем сырой картофель. Хлеб хорошо отжимаем и добавляем в фарш. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем фарш и отбиваем об дно миски.
- Если есть время, даем фаршу постоять в холодильнике. Ему нужно минут 15, чтобы настояться.
- Панировать можно в сухарях или муке. Смазываем противень сливочным маслом, перекладываем котлеты. Можно слегка подсушить перед этим почти на сухой горячей сковороде.
- Закладываем котлеты в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Когда стечет время, разрежьте одну котлетку, чтобы посмотреть, готова ли она.
Это идеальные котлеты на каждый день, для ужина семьи. Приготовьте к ним картофельное пюре – и домашние будут в восторге.