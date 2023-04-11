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Без яиц и моря масла: готовим сочные котлеты в духовке

Автор
Мария Дума Мария Дума
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С этим рецептом справится даже ребенок
С этим рецептом справится даже ребенок. Фото instagram.com/valya__saenko/

Как приготовить вкусные иполезные котлетки

Рецептов приготовления котлет очень много, в каждой семье их готовят по-разному. Это могут быть классические котлеты или экстравагантные, такие как котлеты с целым яйцом.

На портале "Школа жизни" поделились интересным рецептом. Его изюминка состоит в том, что котлеты не жарятся, как обычно, а запекаются в духовке.

Ингредиенты:

  • Фарш – 900 г
  • Лук – 1 шт
  • Картофель сырой – 200-250 г
  • 2-3 зубчика чеснока (по желанию)
  • (+/-) 100 г хлеба
  • 1-1,5 ч. л. соли, перец по вкусу
  • Панировочные сухари/мука

Способ приготовления:

  1. Хлеб заливаем прохладной водой. Берем любой фарш. Мелко режем или натираем на терке лук.
  2. Извращаем сырой картофель. Хлеб хорошо отжимаем и добавляем в фарш. Солим и перчим по вкусу. Хорошо перемешиваем фарш и отбиваем об дно миски.
  3. Если есть время, даем фаршу постоять в холодильнике. Ему нужно минут 15, чтобы настояться.
  4. Панировать можно в сухарях или муке. Смазываем противень сливочным маслом, перекладываем котлеты. Можно слегка подсушить перед этим почти на сухой горячей сковороде.
  5. Закладываем котлеты в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут. Когда стечет время, разрежьте одну котлетку, чтобы посмотреть, готова ли она.

Это идеальные котлеты на каждый день, для ужина семьи. Приготовьте к ним картофельное пюре – и домашние будут в восторге.

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#Рецепт #Котлеты