Как в детстве: готовим вкусный копеечный салат из моркови
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Салат нежный, поскольку там нет ни чеснока, ни майонеза
Если вам надоела обычная морковь по-корейски, попробуйте этот нежный салат. Горчично-лимонная заправка и зелень делают вкус моркови особенным.
Блюдо отлично подойдет и на каждый день, и для праздника. Рецептом разделились на портале 1000.menu.
Ингредиенты:
- Морковь очищенная – 450 г
- Петрушка – 1.5 столовые ложки
- Оливковое масло — 2 столовые ложки
- Лимонный сок
- Мед
- Горчица (Не острая)
- Соль, перец черный молотый
Способ приготовления:
- Для заправки выдавливаем сок половинки лимона, отбираем косточки. Добавляем растительное масло, жидкий мед, горчицу. Хорошо перемешиваем. Заправка готова.
- Очищенную морковь мелко на терке для моркови по-корейски. Можно нарезать или измельчить обыкновенной крупной теркой. Главное — одинаковые кусочки. Зелень моем, обсушиваем бумажными полотенцами и мелким ножом.
- Все перемешиваем в отдельной миске.
Салат можно подавать сразу, он не нуждается в настаивании. Закуска получается нежная и приятная. Ее можно подать как гарнир для запеченного мяса.