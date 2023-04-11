Как в детстве: готовим вкусный копеечный салат из моркови

Салат нежный, поскольку там нет ни чеснока, ни майонеза

Если вам надоела обычная морковь по-корейски, попробуйте этот нежный салат. Горчично-лимонная заправка и зелень делают вкус моркови особенным.

Блюдо отлично подойдет и на каждый день, и для праздника. Рецептом разделились на портале 1000.menu.

Ингредиенты:

Морковь очищенная – 450 г

Петрушка – 1.5 столовые ложки

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Лимонный сок

Мед

Горчица (Не острая)

Соль, перец черный молотый

Способ приготовления:

Для заправки выдавливаем сок половинки лимона, отбираем косточки. Добавляем растительное масло, жидкий мед, горчицу. Хорошо перемешиваем. Заправка готова. Очищенную морковь мелко на терке для моркови по-корейски. Можно нарезать или измельчить обыкновенной крупной теркой. Главное — одинаковые кусочки. Зелень моем, обсушиваем бумажными полотенцами и мелким ножом. Все перемешиваем в отдельной миске.

Салат можно подавать сразу, он не нуждается в настаивании. Закуска получается нежная и приятная. Ее можно подать как гарнир для запеченного мяса.