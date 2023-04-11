Невероятное пряное тесто: старинный рецепт паски, который киевляне пекли в 18 веке

Паска на меду и со специями

Традиция печь на Пасху пасочкии очень древняя. Нашли для вас рецепт, которому около 300 лет. И, хотя не все ингредиенты удалось идентифицировать, можно приготовить дома что-то похожее на паски, которыми разговлялись киевляне в 18 веке.

Рецептом этой паски из "Книги рецептов" Ивана Кулябки 18 века поделились в книге "Древняя кухня киевских митрополитов" И. Нетудыхаткина. Примечательно, что в рецепте много заморских специй, которые в Киев свозили купцы из разных стран.

Фиалковый корень – так в древности называли корень ириса. Сейчас в кулинарии не используется. В рецепте предлагается добавлять в тесто его и "галку". Последний ингредиент, к сожалению, не удалось идентифицировать. Эти два продукта, допустим, можно выпустить.

Ингредиенты:

Мед

Мука хорошего качества

Отруби

Пивные дрожжи

Яичные желтки — два стакана

Масло сливочное – два стакана

Шафран

Корица

Способ приготовления:

Накануне замеса вскипятить мед и запарить отруби "чтобы гараздь обмочились и всолодали". Когда остынут, добавить еще теплый мед и пивные дрожжи. Ранним утром "як время учинять — коли до утрени зазвонять" добавить два стакана желтков и масло. Добавить шафран. Вмешать муку, количества ее в рецепте нет, но известно, что тесто не должно быть густым: "ридко вчинять, не очень густо". Когда взойдет, добавить "галки", корня ириса, молотой корицы. Замесить. Еще "трошки подождать, покамєст зойдеть рєдченко", то есть, еще подождать, пока взойдет тесто.

Способ именно выпекания этой паски не указан, но учитывая давность рецепта, пекли ее в печи. Можно предположить, что ее можно воспроизвести в духовке при температурном режиме 180 градусов, как для современных пасочек. Время выпекания – 30-40 минут. Первые 15 минут духовку открывать нельзя.

Готовность проверяем деревянной палочкой. Рецепта глазури для этой паски нет, но можно использовать современную, например, на желатине.