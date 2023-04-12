Один фрукт - и блюдо тает во рту: рецепт потрясающе сочной буженины на Пасху

Один ингредиент делает мясо незабываемым

Буженина — традиционное блюдо к пасхальному столу, которое готовят многие хозяйки. Однако стоит добавить один фрукт — и вкус ее очень изменится.

"Главред" утверждает, что всего один банан — и мясо получается с нежным и сочным вкусом. К тому же фрукт не позволит мясу пригореть.

Как приготовить пасхальную буженину

Ингредиенты:

мясо свинина — 1,5 кг;

банан — 1 шт;

горчица, соль, перец, специи — по вкусу;

оливковое масло.

Способ приготовления:

Мясо хорошо помыть, удалить все прожилки и полностью промочить бумажными салфетками. Смешать соль и перец, натереть мясо. Чеснок смешать с горчицей, можно добавить немного соевого соуса. Кулинарной кисточкой смазать буженину на Пасху соусом из горчицы. Переложить мясо в пакет для запекания и отправить в холодильник мариноваться буженину на сутки. Духовку предварительно разогреть до 200 градусов. Дно посуды для запекания смазать оливковым маслом. Банан помыть, почистить, банановую кожуру положить на дно противня белой стороной вверх, сверху положить мясо. Закрыть крышкой форму для запекания и готовить буженину 50 минут, затем уменьшить температуру до 180 градусов и открыть крышку. Убрать банановую кожуру и дать буженине приобрести вкусную корочку — это около 10-15 минут.

Кстати, цены на мясо сейчас очень изменились. К сожалению, в апреле стала дороже курятина, свинина и говядина.