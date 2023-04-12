Один фрукт - и блюдо тает во рту: рецепт потрясающе сочной буженины на Пасху
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Один ингредиент делает мясо незабываемым
Буженина — традиционное блюдо к пасхальному столу, которое готовят многие хозяйки. Однако стоит добавить один фрукт — и вкус ее очень изменится.
"Главред" утверждает, что всего один банан — и мясо получается с нежным и сочным вкусом. К тому же фрукт не позволит мясу пригореть.
Как приготовить пасхальную буженину
Ингредиенты:
- мясо свинина — 1,5 кг;
- банан — 1 шт;
- горчица, соль, перец, специи — по вкусу;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
- Мясо хорошо помыть, удалить все прожилки и полностью промочить бумажными салфетками.
- Смешать соль и перец, натереть мясо.
- Чеснок смешать с горчицей, можно добавить немного соевого соуса.
- Кулинарной кисточкой смазать буженину на Пасху соусом из горчицы.
- Переложить мясо в пакет для запекания и отправить в холодильник мариноваться буженину на сутки.
- Духовку предварительно разогреть до 200 градусов.
- Дно посуды для запекания смазать оливковым маслом.
- Банан помыть, почистить, банановую кожуру положить на дно противня белой стороной вверх, сверху положить мясо. Закрыть крышкой форму для запекания и готовить буженину 50 минут, затем уменьшить температуру до 180 градусов и открыть крышку.
- Убрать банановую кожуру и дать буженине приобрести вкусную корочку — это около 10-15 минут.
Кстати, цены на мясо сейчас очень изменились. К сожалению, в апреле стала дороже курятина, свинина и говядина.