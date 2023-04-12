Пикантный хрен с яблоками: рецепт пасхальной закуски, которую вы будете готовить ежедневно

Пикантный вкус Пасхи

К Пасхе можно приготовить не только классические паски, крашанки и любимое мясо, но и закуски. Если вы любите острые соусы и приправы, обязательно попробуйте хрен с яблоками. Это простая и пикантная закуска, которая вам точно понравится. Выходит очень вкусно, а готовится быстро и просто!

По рецепту Shuba.life все, что вам нужно для приготовления этого блюда – это почистить хрен и яблоки, натереть, перемешать и заправить. Полученный результат превзойдет все ваши ожидания. Кисло-сладкое яблоко в сочетании с остринкой хрена придаст пасхальным мясным блюдам особый колорит. Закуска подойдет к мясным нарезкам, вареному, печеному, копченому мясу, рыбе, вареным яйцам, разнообразным соусам и салатным заправкам, холодцу и даже супам. Приготовив ее один раз, вы уже не сможете отказаться!

Как приготовить хрен с яблоками

Ингредиенты на 4 порции

хрен – 100 г;

яблоки – 4 шт.;

соль – 5 г.

Способ приготовления:

Хрен почистите, промойте, обсушите и натрите на мелкой терке. Яблоки помойте, очистите от кожуры и сердцевины. Мякоть натрите на грубую терку. Смешайте хрен с яблоками, посолите и тщательно перемешайте.

Переложите закуску в пиалу и подавайте к любому мясу.