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Лучшего ужина не найти: рецепт куриной грудки, запеченной с картофелем в фольге

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сочная куриная грудка с картофелем
Сочная куриная грудка с картофелем. Фото cesmak.info

Потрясающий вариант для ужина

Запеченная в духовке ароматная куриная грудка — один из самых любимых блюд. Однако при неправильном приготовлении мясо может получиться сухим.

По рецепту Vkusnoo.com.ua куриная грудка с картофелем получится аппетитной и невероятно сытной. Блюдо станет полноценным обедом или ужином для вас и ваших близких.

Как приготовить куриную грудку с картофелем в фольге

Ингредиенты:

  • 6-8 картофелин;
  • 2 зубчика чеснока;
  • острый соус;
  • горчица в зернах;
  • растительное масло;
  • соль, приправы по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешать соус, горчицу, приправы и чеснок.
  2. Полученную смесь нанести на куриное филе и оставить в холодильнике на два часа, чтобы мясо замариновалось.
  3. Очистить картофель и нарезать кружочками.
  4. Противень или форму застелить одним слоем фольги. Вниз положить картофель, на него – маринованное филе. Сверху форму накрыть еще одним листом фольги.
  5. Курицу необходимо запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 45-50 минут.
  6. Чтобы получить поджаренную румяную корочку, за 10 минут до окончания приготовления необходимо снять или разрезать верхний слой фольги.

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#Рецепт #Картофель #Куриная грудка #Готовим дома