Лучшего ужина не найти: рецепт куриной грудки, запеченной с картофелем в фольге
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Потрясающий вариант для ужина
Запеченная в духовке ароматная куриная грудка — один из самых любимых блюд. Однако при неправильном приготовлении мясо может получиться сухим.
По рецепту Vkusnoo.com.ua куриная грудка с картофелем получится аппетитной и невероятно сытной. Блюдо станет полноценным обедом или ужином для вас и ваших близких.
Как приготовить куриную грудку с картофелем в фольге
Ингредиенты:
- 6-8 картофелин;
- 2 зубчика чеснока;
- острый соус;
- горчица в зернах;
- растительное масло;
- соль, приправы по вкусу.
Способ приготовления:
- Смешать соус, горчицу, приправы и чеснок.
- Полученную смесь нанести на куриное филе и оставить в холодильнике на два часа, чтобы мясо замариновалось.
- Очистить картофель и нарезать кружочками.
- Противень или форму застелить одним слоем фольги. Вниз положить картофель, на него – маринованное филе. Сверху форму накрыть еще одним листом фольги.
- Курицу необходимо запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 45-50 минут.
- Чтобы получить поджаренную румяную корочку, за 10 минут до окончания приготовления необходимо снять или разрезать верхний слой фольги.
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