Лучшего ужина не найти: рецепт куриной грудки, запеченной с картофелем в фольге

Потрясающий вариант для ужина

Запеченная в духовке ароматная куриная грудка — один из самых любимых блюд. Однако при неправильном приготовлении мясо может получиться сухим.

По рецепту Vkusnoo.com.ua куриная грудка с картофелем получится аппетитной и невероятно сытной. Блюдо станет полноценным обедом или ужином для вас и ваших близких.

Как приготовить куриную грудку с картофелем в фольге

Ингредиенты:

6-8 картофелин;

2 зубчика чеснока;

острый соус;

горчица в зернах;

растительное масло;

соль, приправы по вкусу.

Способ приготовления:

Смешать соус, горчицу, приправы и чеснок. Полученную смесь нанести на куриное филе и оставить в холодильнике на два часа, чтобы мясо замариновалось. Очистить картофель и нарезать кружочками. Противень или форму застелить одним слоем фольги. Вниз положить картофель, на него – маринованное филе. Сверху форму накрыть еще одним листом фольги. Курицу необходимо запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 45-50 минут. Чтобы получить поджаренную румяную корочку, за 10 минут до окончания приготовления необходимо снять или разрезать верхний слой фольги.

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