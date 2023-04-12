Закуска, от которой невозможно оторваться: рецепт хрустящих картофельных палочек с сыром
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Хрустите с удовольствием!
Сегодня предлагаем вас порадовать своих родных очень аппетитным и вкусным блюдом – картофельными палочками с сыром. Вкусный горячий сыр внутри и хрустящая панировка – что может быть вкуснее?
"Їсти" рассказывает, что такие палочки могут быть как гарниром или самостоятельным блюдом, так и украсить праздничный стол. К тому же, для приготовления таких палочек не нужно бежать в магазин — все, что нужно, вы найдете дома. Главное — подавать блюдо сразу со сковородки.
Как приготовить картофельные палочки с сыром
Ингредиенты:
- 800 грамм картофеля;
- 2 яйца;
- 2 плавленых сырка;
- 4-5 столовых ложек муки;
- соль, черный молотый перец – по вкусу;
- панировочные сухари;
- подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
- Картошку почистить, сварить в подсоленной воде, охладить и перекрутить через мясорубку.
- Добавить яйца, перец, муку. При необходимости присолить и замесить тесто.
- Сыр порезать небольшими брусочками.
- Мокрыми руками из картофельной массы необходимо сформировать блин, положить кусочек сыра внутрь и залепить его.
- Палочки необходимо обвалять в сухарях и жарить в разогретой с маслом сковороде.
Плавленый сыр для этого блюда можно спокойно приготовить дома. Для этого нужно всего четыре ингредиента и немного времени.