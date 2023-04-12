Закуска, от которой невозможно оторваться: рецепт хрустящих картофельных палочек с сыром

Хрустите с удовольствием!

Сегодня предлагаем вас порадовать своих родных очень аппетитным и вкусным блюдом – картофельными палочками с сыром. Вкусный горячий сыр внутри и хрустящая панировка – что может быть вкуснее?

"Їсти" рассказывает, что такие палочки могут быть как гарниром или самостоятельным блюдом, так и украсить праздничный стол. К тому же, для приготовления таких палочек не нужно бежать в магазин — все, что нужно, вы найдете дома. Главное — подавать блюдо сразу со сковородки.

Как приготовить картофельные палочки с сыром

Ингредиенты:

800 грамм картофеля;

2 яйца;

2 плавленых сырка;

4-5 столовых ложек муки;

соль, черный молотый перец – по вкусу;

панировочные сухари;

подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Картошку почистить, сварить в подсоленной воде, охладить и перекрутить через мясорубку. Добавить яйца, перец, муку. При необходимости присолить и замесить тесто. Сыр порезать небольшими брусочками. Мокрыми руками из картофельной массы необходимо сформировать блин, положить кусочек сыра внутрь и залепить его. Палочки необходимо обвалять в сухарях и жарить в разогретой с маслом сковороде.

Плавленый сыр для этого блюда можно спокойно приготовить дома. Для этого нужно всего четыре ингредиента и немного времени.