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Закуска, от которой невозможно оторваться: рецепт хрустящих картофельных палочек с сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Невероятно сочные и хрустящие картофельные палочки
Невероятно сочные и хрустящие картофельные палочки. Фото jisty.com.ua

Хрустите с удовольствием!

Сегодня предлагаем вас порадовать своих родных очень аппетитным и вкусным блюдом – картофельными палочками с сыром. Вкусный горячий сыр внутри и хрустящая панировка – что может быть вкуснее?

"Їсти" рассказывает, что такие палочки могут быть как гарниром или самостоятельным блюдом, так и украсить праздничный стол. К тому же, для приготовления таких палочек не нужно бежать в магазин — все, что нужно, вы найдете дома. Главное — подавать блюдо сразу со сковородки.

Как приготовить картофельные палочки с сыром

Ингредиенты:

  • 800 грамм картофеля;
  • 2 яйца;
  • 2 плавленых сырка;
  • 4-5 столовых ложек муки;
  • соль, черный молотый перец – по вкусу;
  • панировочные сухари;
  • подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

  1. Картошку почистить, сварить в подсоленной воде, охладить и перекрутить через мясорубку.
  2. Добавить яйца, перец, муку. При необходимости присолить и замесить тесто.
  3. Сыр порезать небольшими брусочками.
  4. Мокрыми руками из картофельной массы необходимо сформировать блин, положить кусочек сыра внутрь и залепить его.
  5. Палочки необходимо обвалять в сухарях и жарить в разогретой с маслом сковороде.

Плавленый сыр для этого блюда можно спокойно приготовить дома. Для этого нужно всего четыре ингредиента и немного времени.

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